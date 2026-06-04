«Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας»: Η Ιωάννα Τούνη απάντησε στο αν πλήρωσε για να πάει στις Κάννες

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και ποζαρε στο κόκκινο χαλί με την ίδια να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram και τα σχόλια να παίρνουν «φωτιά» με πολλούς χρήστες να γράφουν κολακευτικά σχόλια για τη γνωστή influencer και άλλους πάλι να την κράζουν τόσο για το ντύσιμό της όσο και για το πώς βρέθηκε εκεί, γράφοντας πως πλήρωσε.

Μέχρι στιγμής η Ιωάννα Τούνη δεν είχε κάνει κάποιο σχόλιο για το όλο θέμα παρά μόνο είχε δείξει screenshots από μηνύματα που είχε δεχτεί, απορώντας με την κακία ορισμένων ατόμων.

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Ωστόσο, σήμερα (4/6) μέσα από βίντεο στο TikTok απάντησε στο πώς βρέθηκε στις Κάννες, δίνοντας παράλληλα πληρωμένη απάντηση σε όσους την έκραξαν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «σκάστε και βράστε στο ζουμί σας».

«Ο κόσμος σχολιάζει με τεράστια βεβαιότητα, ότι εγώ στις Κάννες πήγα και πλήρωσα. Θα σου πω σε αυτή τη φάση ότι δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάννες. Έχω πληρώσει μόνο τα οδοιπορικά για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια και φαντάζομαι ενδεχομένως ότι κάποιοι χ*στηκ***, αλλά κάποιοι θέλετε story time για Κάννες», είπε αρχικά η γνωστή influencer.

«Είναι ένας θεσμός πολύ όμορφος, πολύ λαμπερός, φυσικά και ήθελα να πάω, όπως και πολύς κόσμος εδώ θα ήθελε να πάει. Δεν ξέρω ποιοι το παραδέχονται και ποιοι όχι.

Ήμουν τον χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφέ με τον φίλο μου, τον Άλεξ, με τον οποίο δουλεύαμε μπαρ πριν από 15 χρόνια και ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ζει και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη περιγράφοντας στη συνέχεια πώς είχε αγοράσει το μπλε φόρεμα εν όψει του γάμου της κολλητής και κουμπάρας της πλέον, Στέλλας Πάσσαρη, αλλά τελικά της έμεινε στην ντουλάπα αφού δεν το φόρεσε.

«Και έλεγα την ιστορία στον φίλο μου, τον Άλεξ και του λέω κάποια στιγμή μπορεί να το βάλω στις Κάννες. Και μου λέει "Αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες, πηγαίνει κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια.

Φτάνει ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα πολλές Ελληνίδες που πήγανε με εταιρίες, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, ή να με καλέσει κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν.

Μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα ευρώ να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας», είπε στο τέλος του βίντεο η Ιωάννα Τούνη με τα views και τα σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση να έχουν πάρει ήδη «φωτιά».