Σοφία Βεργκάρα: Ο ξεσηκωτικός χορός στη Μύκονο με τη Σίλια Κριθαριώτη - «Η αδελφή ψυχή μου»

Οι διακοπές στη Μύκονο έφτασαν στο τέλος τους για την εκρηκτική Σοφία Βεργκάρα και σε βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram η διάσημη σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, από κοινή τους έξοδο το τελευταίο βράδυ, τις βλέπουμε να χορεύουν μαζί με την παρέα τους και να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες», έγραψε στη λεζάντα της μιας ανάρτησής της η Σίλια Κριθαριώτη.

Σε άλλη ανάρτηση όπου τη βλέπουμε με τη Σοφία Βεργκάρα, η διάσημη σχεδιάστρια μόδας θέλησε να ευχαριστήσει τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς που τις γνώρισε μεταξύ τους, αποκαλώντας τη σταρ του Χόλιγουντ «αδελφή ψυχή» της.

«Σου στέλνω φιλιά από την Ελλάδα, Λορέν Σβαρτς. Μου λείπεις και μου λείπει όλη σου η λάμψη. Σε ευχαριστώ που με γνώρισες με την αδελφή ψυχή μου, Σοφία Βεργκάρα».