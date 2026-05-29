Επιστρέφει το Big Brother στον ΣΚΑΪ; Το σενάριο για τη θέση του Survivor

Οριστικά στο «συρτάρι» φαίνεται πως μπαίνει για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν το «Survivor» με φόντο το σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου και τον μερικό ακρωτηριασμό του που οδήγησε στο φετινό εσπευσμένο φινάλε του ριάλιτι επιβίωσης και την απόδοση του επάθλου των 250.000 στο νεαρό Καβαλιώτη που δίνει μάχη στο Μαϊάμι για την αποκατάσταση της υγείας του. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ αυτή τη στιγμή δεν προβλέπει την επαναφορά του ριάλιτι από το δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν τον Ιανουάριο του 2027.

Το πρώτο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν για το κανάλι του Φαλήρου θα ξεκινήσει με τις δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», το τηλεπαιχνίδι «Quiz with Balls» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το «Voice» που θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Όσον αφορά στο «Big Brother» εξετάζεται σοβαρά η επαναφορά του με δύο πλεονεκτήματα: Ο ΣΚΑΪ έχει τα δικαιώματα του ριάλιτι εγκλεισμού για έναν

ακόμη κύκλο και επίσης οι βασικές εγκαταστάσεις του σπιτιού του «Μεγάλου Αδελφού» υφίστανται στο στούντιο «ΚΑΠΠΑ 2» στο Μαρκόπουλο άρα αυτομάτως συμπιέζεται και το κόστος της παραγωγής. Εάν φυσικά το πρόγραμμα πάρει το «πράσινο φως» θα είναι για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν μετά τον Ιανουάριο του 2027. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση ούτε ωστόσο και πίεση να παρθεί αυτή τη στιγμή. Το βάρος πέφτει στα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί και φυσικά σε όλο το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ καθώς η επόμενη χρονιά θα είναι εκλογική.



