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Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση: Η ανάρτηση λίγο πριν την περιοδεία

Βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησαν οι «Σκιαδαρέσες», καθώς φαίνεται ότι η Νίκη είχε κάποιο πρόβλημα, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής τους περιοδείας.

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Νίκη Σκιαδαρέση
Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση | SKIADARESESS@Instagram
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Στο νοσοκομείο, βρέθηκε η Νίκη Σκιαδαρέση, γεγονός που έκανε η ίδια γνωστό, μέσα από τον λογαριασμό του μουσικού σχήματος  «Σκιαδαρέσες» που έχει με την αδελφή της. 

Στην ανάρτηση στα social media, η οποία συνοδεύτηκε από ένα βίντεο από το νοσοκομείο, οι δίδυμες αδελφές, χωρίς να αναφέρουν τι ακριβώς έγινε, τραγούδησαν την επιτυχία τους «ΣΕΑ Αταλάντης», όπου έχει μια φράση που λέει «Στα επείγοντα». η οποία δυστυχώς ταίριαξε απόλυτα με την περιπέτειά τους. 

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«Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη» αναφέρουν στο βίντεο.

Σκιαδαρέσες
Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση | SKIADARESES@Instagram

 

 

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