Συγκινεί το «αντίο» της Κέιτι Χολμς στο Βαν Ντερ Μπικ: «Θρηνώ για αυτή την απώλεια»

Ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ σε ηλικία 48 ετών έχει βυθίσει σε θλίψη τους συντελεστές της δημοφιλούς σειράς των late 90s Dawson's Creek.

Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου τα τελευταία χρόνια και είχε μιλήσει δημόσια για αυτό, αποσυρόμενος από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώνοντας τον χρόνο που του απέμεινε στην οικογένειά του και στις θεραπείες του.

Στη σειρά «Νεανικές ανησυχίες» -όπως ήταν ο τίτλος που της αποδόθηκε στην ελληνική τηλεόραση- η Κέιτι Χολμς υποδυόταν τη Τζόι Πότερ, τον μεγάλο έρωτα του Ντόσον Λίρι -τον οποίο ενσάρκωνε ο Βαν Ντερ Μπικ από το 1998 έως το 2003.

Το αντίο της Κέιτι Χολμς στον Τζέις Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης ο θάνατός του τη «λύγισε» αλλά με «βαριά καρδιά» όπως γράφει βρήκε λίγες λέξεις για να τιμήσει τη μνήμη του. «Είναι πολλά να επεξεργαστεί κανείς. Νιώθω τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι από το ταξίδι του Τζέιμς. Ήταν βαθιά αγαπητός. Κίμπερλι, σε αγαπάμε και θα είμαστε πάντα εδώ για σένα και τα υπέροχα παιδιά σου», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Instagram.

Παράλληλα, στο χειρόγραφο γράμμα της, η Χολμς τον ευχαρίστησε για όλες τις αναμνήσεις που δημιούργησαν μαζί. «Το να μοιράζεσαι χώρο με τη φαντασία σου είναι κάτι ιερό — να αναπνέεις τον ίδιο αέρα στη χώρα της φαντασίας και να εμπιστεύεσαι ότι οι καρδιές του ενός είναι ασφαλείς στην έκφρασή τους», έγραψε.

«Αυτές είναι μερικές από τις αναμνήσεις, μαζί με γέλια, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του Τζέιμς Τέιλορ -περιπέτειες μιας μοναδικής νιότης… Γενναιότητα. Συμπόνια. Ανιδιοτέλεια. Δύναμη.

Μια εκτίμηση για τη ζωή και η επιλογή να τη ζει κανείς με την ακεραιότητα ότι η ζωή είναι τέχνη- δημιουργώντας έναν όμορφο γάμο, έξι αγαπημένα παιδιά -το ταξίδι ενός ήρωα.

Θρηνώ αυτή την απώλεια με μια καρδιά που κρατά την πραγματικότητα της απουσίας του και μια βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά του σε αυτήν. Προς την Κίμπερλι και τα παιδιά, είμαστε εδώ για εσάς πάντα. Και θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας, να σας περιβάλλουμε με αγάπη και συμπόνια».