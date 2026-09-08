Συγκλονίζει η Πάμελα Άντερσον: «Μού είχαν δώσει μόλις 10 χρόνια ζωής - Ήταν θανατική καταδίκη»

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε στο κοινό του amfAR Gala με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C στα τέλη των '90s όταν ακόμη δεν υπήρχε θεραπεία για τον ιό.

«Ήταν μια θανατική καταδίκη», είπε η άλλοτε πρωταγωνίστρια του «Baywatch» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ιατρική έρευνα, σύμφωνα με το Variety.

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«Αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα ακόμα περίπου 10 χρόνια ζωής», είπε χαρακτηριστικά η εντυπωσιακή σταρ με την ίδια να παραδέχεται πως η διάγνωση ενδέχεται να «επηρέασε και να αλλοίωσε τις αποφάσεις» της, όπως αναφέρει το Page Six.

«Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα μικρά παιδιά μου», εξήγησε, αναφερόμενη στους γιους της, τον 30χρονο σήμερα Μπράντον Τόμας και τον 28χρονο σήμερα Ντίλαν Τζάγκερ, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, χωρίς να κρύψει ότι η διάγνωση «ανέτρεψε ολόκληρη τη ζωή μου».

Το 2002 η Πάμελα Άντερσον είχε αποκαλύψει ότι κόλλησε ηπατίτιδα C όταν εκείνη και ο Τόμι Λι, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι από το 1995 έως το 1998, χρησιμοποίησαν την ίδια βελόνα για τατουάζ.

Τα φάρμακα που θεραπεύουν την ηπατίτιδα C εγκρίθηκαν το 2011 και μέχρι το 2015 η Πάμελα Άντερσον είχε απαλλαγεί από τη νόσο, ενώ όπως είχε δηλώσει η ίδια δεν παρουσίαζε συμπτώματα και ζούσε τη ζωή της κανονικά.

Η ίδια δεν έκρυψε από το κοινό του amfAR Gala, στο οποίο τιμήθηκε με το Award of Courage, ότι χρειάστηκε «ό,τι είχε στον τραπεζικό της λογαριασμό» για να υποβληθεί στη θεραπεία. Παρότι έχει πλέον απαλλαγεί από τη νόσο, εξομολογήθηκε ότι η «εμπειρία της ντροπής και της ενοχής ήταν επίσης ένα ασυνείδητο ταξίδι που παραμένει» μαζί της και την «στοιχειώνει».

«Και όπως ακριβώς η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστην ως παιδί, ένιωθα σαν να ήταν χαραγμένο στο μέτωπό μου: Ελαττωματική. Και έτσι παρουσίαζα και τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε η Πάμελα Άντερσον.

Βέβαια, όπως διευκρίνισε, δεν βλέπει τον εαυτό της ως θύμα. «Είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο τώρα απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι το κοριτσάκι που περιμένει να το σώσουν, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξει κανείς αυτόν τον ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.