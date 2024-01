Τάσος Ξιαρχό: «Γιατί να πρέπει εγώ, που μου αρέσουν οι άνδρες, να μην μπορώ να έχω ένα παιδί;»

Ο Τάσος Ξιαρχό μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο, Γιώργο Βιολέντη για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο γνωστός χορογράφος και νικητής του «I’m Celebrity Get Me Out of Here» ανέφερε τα εξής: «Είναι η εποχή της διαφορετικότητας. Και τώρα όλοι έχουν εμβαθύνει στη γκέι κοινότητα. Δυστυχώς, η γκέι κοινότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι όλοι το ίδιο. Άλλοι κάνουν drag shows, άλλοι είναι κλειστοί και κρυφοί, άλλοι είναι out loud σε βαθμό που είναι προβλήτικό και υπάρχουν και οι φυσιολογικοί.

Για μένα δεν μπορεί να τους πάρει όλους η μπάλα. Δεν μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να θεωρηθεί ακατάλληλο επειδή στο κρεβάτι του έχει τα ίδια μόρια. Η ζωή δεν γίνεται στο κρεβάτι, γίνεται όταν σηκώνεσαι από αυτό. Γιατί να πρέπει εγώ, που μου αρέσουν οι άνδρες, να μην μπορώ να έχω ένα παιδί ή να παντρευτώ έναν άνδρα;».

Όσο για τις αντιδράσεις της εκκλησίας για το νομοσχέδιο, ο Τάσος Ξιαρχό δήλωσε: «Η εκκλησία έχει πολλά εκατομμύρια στην άκρη και δεν βοηθά κανέναν. Άλλο η θρησκεία, άλλο η εκκλησία. Η εκκλησία έχει αποδείξει με τα χρόνια είναι ότι το μόνο που κάνει να εκμεταλλεύεται το πόνο των φτωχών ανθρώπων. Παιδί θα κάνω, δεν θα υιοθετήσω. Θα βρω έναν τρόπο παραδοσιακό. Δεν θα είχα θέμα υθιοθετήσω, είμαι πατροπαράδοτος. Μου αρέσουν και τα ήθη και τα έθιμα.

Δεν θα ήθελα να είμαι γκέι, δεν το επέλεξα. Θα ήθελα να είμαι στρέιτ και να έχω οικογένεια. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν επηρεάζουν τα παιδιά στο τι θα γίνουν. Ο μόνος λόγος που δεν αφήνουν τα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν παιδιά, είναι γιατί θα βγάλουν καλύτερα παιδιά. Αυτά από εμένα».

Παρακολουθήστε το βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Ξιαρχό