Τραϊάνα Ανανία: «Εγώ βλέπω οράματα και θα κάθομαι να ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;»

Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τον διαλογισμό και το πόσο την έχει βοηθήσει, τις ασθένειες, το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ενώ απάντησε και στο αν δίνει σημασία σε όσα της γράφουν στα social media.

Διαβάστε επίσης - Έξι διάσημες Ελληνίδες που έχουν δεχθεί ανήθικη πρόταση: «Αντέδρασα... σπαρτιάτικα με κλωτσιές και μπουνιές»

«Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να είναι καλά όλα αυτά τα εργαλεία που τα έχουμε και μπορούμε να επιβιώνουμε», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Μιλώντας για τον σοβαρό τραυματισμό του Στάθη Φλώρου στο Survivor είπε στη συνέχεια:

«Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο. Δεν θεωρώ τυχαίο το timing που γίνονται τέτοια πράγματα. Η ανθρωπότητα υποφέρει, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι οι άνθρωποι.

Τα περιβάλλοντα, τα οποία συσσωρεύουν τόση αρνητική ενέργεια, όπως είναι η πείνα, το να φτάνεις σε ακραία σημεία ψυχικά και σωματικά… Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραίο να προβάλλονται γενικότερα.

Παρόλο που έχω πάρει κι εγώ μέρος σε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι δεν είναι ωραία προϊόντα τηλεοπτικά. Δεν το μετάνιωσα καθόλου που συμμετείχα κι εγώ σε κάτι τέτοιο»

«Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Όχι σθένος δηλαδή. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με τις αξίες σου τις ηθικές, και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί», εξήγησε η Τραϊάνα Ανανλία.

Όταν ρωτήθηκε για το αν δίνει σημασία στα αρνητικά σχόλια στα social media, η ίδια απάντησε: «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;»