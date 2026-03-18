Τσαλίκης: «Ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει ο Λαζαρίδης γύρω από την Ηλιάδη»

Η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογήθηκε σε διαδικτυακή συνέντευξή της πως είχε βιώσει σωματική και λεκτική κακοποίηση από τον τότε σύντροφο και πατέρα του πρώτου της παιδιού Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η κίνησή της προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια του επιχειρηματία ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 και τέθηκε ως θέμα συζήτησης στις πρωινές εκπομπές.

Σε αυτή τη δημόσια κουβέντα ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε τη δική του τοποθέτηση επισημαίνοντας κυρίως τον λόγο που η Αγγελική Ηλιάδη ένιωσε πιο άνετα να κάνει μια τέτοια εξομολόγηση σε ένα vidcast παρά στην τηλεόραση, σχολίασε ωστόσο και τον τρόπο που ο Μπάμπης Λαζαρίδης είχε δημιουργήσει «κλοιό» γύρω από την τραγουδίστρια, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες.

Διαβάστε ακόμα: Αδελφή Μπάμπη Λαζαρίδη για Αγγελική Ηλιάδη: «Αν την χτυπούσε, δεν θα είχαμε δει μελανιές;»

«Είδα ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από το unblock της Ελίνας Παπίλα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την ψυχή της και λέει πράγματα συγκλονιστικά τα οποία λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική ο συγχωρεμένος ο Μπάμπης Λαζαρίδης, απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες.

Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε εσάς που κάνετε τις live καθημερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ότι μην αναρωτιέστε γιατί σε ένα vidcast θα μιλήσει ο καλεσμένος πιο άνετα γιατί του δίνεται χώρος, χρόνος, του δίνεται ηρεμία και η ευκαιρία και η ασφάλεια εφόσον είναι γύρισμα να διατυπώσει όπως θέλει και στο πλαίσιο που νιώθει εκείνος προστατευμένος και χαλαρός»

«Ερχόμαστε στις εκπομπές συνήθως μετά το break μπαίνουμε μέσα… Είστε σε μια τρέλα μην πω τώρα περιστατικά που έχω ζήσει με παρουσιαστές να ωρύονται την ώρα που έρχεται ο καλεσμένος γιατί κάποιος μπήκε στο στούντιο γιατί βγαίνει χάλια το μαλλί στο monitor, γιατί βγαίνει λίγο πιο πορτοκαλί από ότι «πρέπει» και πετάει και τις σκαλέτες στον αέρα. Αυτά τα έχω ζήσει όλα, έτσι; Και μας δίνεται ένα τέταρτο, όπου θα κάνετε και τις δυο τρεις ερωτήσεις που παίζουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, προσπαθείτε να βγάλετε και την είδηση. Πλην ελαχίστων εκπομπών που είναι εκπομπές αφιερώματα, συνεντεύξεις και κάποιων ελαχίστων live εκπομπών, όπου σου δίνεται αυτή η χαλαρότητα, οι υπόλοιποι… από εμένα είναι όχι», ανέφερε συγκεκριμένα ο Γιώργος Τσαλίκης.