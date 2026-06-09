Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος - Κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος σήμερα (9/6) στο «Πρωινό» και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε εάν θα πήγαινε να χαιρετήσει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο αν τον πετύχαινε σε κάποια εκδήλωση με τον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» να απαντάει «όχι», εξηγώντας και τον λόγο.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή…

Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα, δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει.

Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ, σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης, ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα 'πρεπε για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του, ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν πιστεύει ότι ο Ουγγαρέζος τον σχολίασε στην αρχή της σεζόν επειδή ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε:

«Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τα έσκασε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω».

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο 12':30" του παραπάνω βίντεο.