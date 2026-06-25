Τσιμτσιλή και Μεσσαροπούλου για Σκορδά: «Μίλησα μαζί της - Δεν της δόθηκε περιθώριο να απαντήσει»

Το αιφνιδιαστικό τέλος του Buongiorno από το Mega και η ολοκλήρωση της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με τον σταθμό έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία χθες (24/6) το απόγευμα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου να σχολιάζουν σήμερα (25/6) το πρωί στο Happy Day τις εξελίξεις.

«Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που μας αιφνιδίασε όλους. Κατά καιρούς ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά. Το συγκεκριμένο τέλος, όμως, ήταν και αιφνιδιαστικό και εκκωφαντικό και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις.

Ξέρω ότι μίλησες και με τη Φαίη, όπως μίλησα και εγώ χθες το βράδυ για αρκετή ώρα. Εγώ θα πω ότι η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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«Ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε παιδιά.

Ήταν πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον.

Εμένα μου είχε πει κάποια στιγμή ότι έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι 31 Μαΐου για το αν ενεργοποιείται το +1 και επειδή αυτό δεν είχε γίνει, αυτό την είχε ανησυχήσει.

Ωστόσο, δεν είχε τα μηνύματα από το περιβάλλον ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είχε τη βεβαία πεποίθηση ότι θα συνεχίσει», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Alpha.

Από πλευράς της η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε:

«Περίμενε ότι θα της γινόταν μια μείωση στο budget και τις απολαβές τους, αλλά όχι ότι θα σταματήσει. Το χθεσινό ήταν ένα σοκ και για την ίδια και για όλους τους συνεργάτες της.

Ήταν ένα ραντεβού που την κάλεσαν, της είπαν "ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι", δεν είχαν κάτι να της προσάψουν, αλλά αυτή τη στιγμή το κανάλι δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά άλλη ζωντανή εκπομπή.

Οπότε για αυτό τον λόγο η εκπομπή ολοκληρώνεται. Δεν της δόθηκε περιθώριο να απαντήσει, ούτε της έγινε κάποια αντιπρόταση. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για την ίδια, δεν το περίμενε».

«Επειδή χθες μίλησα με τη Φαίη, μες στη γλύκα και στην ψυχραιμία που τη διακρίνουν, ήταν σοκαρισμένη. Δεν το είχε πιστέψει, δεν είχε καταλάβει από πού της ήρθε.

Είναι να πάει στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. 15 μέρες πριν τους ανακοινώνουν ότι θα τελειώσουν μια βδομάδα νωρίτερα και χθες ότι τελειώνουν οριστικά. Η Φαίη είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, σίγουρα έχει στενοχωρηθεί από την πορεία των πραγμάτων», πρόσθεσε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.