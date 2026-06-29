Τσιμτσιλή για Χρηστίδου: «Άβολη η θέση της - Δε θέλει να θεωρήσουν ότι η εκπομπή της εκτόπισε το Buongiorno

Αυλαία χθες (28/6) για τη φετινή σεζόν για το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου εν μέσω φημών που θέλουν το Mega να επιθυμεί η εκπομπή να πάρει τη θέση του Buongiorno την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και όλα αυτά σχολιάστηκαν σήμερα (29/6) στο Happy Day από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της.

Η κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha βρέθηκε έξω από το εστιατόριο όπου πραγματοποιήθηκε το αποχαιρετιστήριο τραπέζι της ομάδας του «Χαμογέλα και Πάλι» και το γεγονός ότι κανείς από τους συντελεστές δεν θέλησε να μιλήσει στην κάμερα, έδωσε τροφή για σχολιασμό.

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«Νομίζω ότι είχε πέσει σύρμα, όπως το λέμε τηλεοπτικά, να μη μιλήσει κανείς στις κάμερες. Διαφωνείτε;», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για να προσθέσει:

«Νομίζω σε καμία ερώτηση, γιατί ακόμα κι αν έλεγες "ωραίος ο καιρός σήμερα", η επόμενη ερώτηση του δημοσιογράφου θα ήταν για το καθημερινό ή το Σαββατοκύριακο».

Από πλευράς της η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε:

«Νομίζω ότι επειδή αυτή θα ήταν η ερώτηση, ξέραν πολύ καλά και επειδή δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν, αν δεν κάνω λάθος, εκκρεμεί ένα ραντεβού της Σίσσυς μέσα στην εβδομάδα με τον σταθμό για να δουν τι μέλλει γενέσθαι…».

Ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση μεταξύ των Σταματίνας Τσιμτσιλή, Τίνας Μεσσαροπούλου και Δημήτρη Παπανώτα:

Παπανώτας: Αυτό δεν είναι μια απάντηση; Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τίποτα. Πρέπει να κάνεις και μια ατμόσφαιρα.

Τσιμτσιλή: Την περασμένη εβδομάδα επ' αυτού μας είπες ότι μπορεί να είναι "take it or leave it", δηλαδή ότι "αυτή είναι η πρότασή μας ή την παίρνεις ή δε συνεχίζεις".

Λέει η Μαίρη (σ.σ Παλιαλέξη) ότι δημοσιογραφικά έχουμε μια πληροφορία που ήρθε τώρα στα αυτιά της, ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που είναι συμπαραγωγός μαζί με το Mega στην εκπομπή της Σίσσυς και πολύ δικός της άνθρωπος, πήγε εκεί την Κυριακή που αποχαιρέτησαν και είπε στον κόσμο ότι "να ξέρετε ότι το Mega θέλει να πάμε στο καθημερινό, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να τους αλλάξω γνώμη και να τους πείσω να μείνουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι καλό για την εκπομπή".

Αυτή η πληροφορία μου ήρθε τώρα από τη Μαίρη ότι ειπώθηκε εκ των ενόντων την Κυριακή και έχει ενδιαφέρον αυτό.

Μεσσαροπούλου: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αν όντως πάει η εκπομπή καθημερινές, δεν θα είναι παραγωγός ο Νίκος Κοκλώνης. Οπότε αυτό σημαίνει αλλαγή και για τον Νίκο Κοκλώνη και θα προσπαθήσει να μείνει η εκπομπή Σαββατοκύριακο.

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Τσιμτσιλή: Αν ισχύει, πάντως, αυτή η παραφιλολογία ότι γενικώς η συρρίκνωση στις ζώνες ξεκινάει δυστυχώς από το Σαββατοκύριακο και σιγά σιγά εξαπλώνεται γενικότερα…

Αν αυτό ξεκινήσει από τον ΑΝΤ1 και πάει και στο Mega, τα πράγματα γενικώς δυσκολεύουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το επάγγελμά μας. Θα μου πεις, τώρα το κατάλαβες; Απλά το αναδεικνύω.

Φαντάζομαι ότι είναι άβολη κι η θέση για τη Σίσσυ, γιατί δε θέλει επουδενί να θεωρήσουν κάποιοι ότι η δική της εκπομπή ήταν αυτή που εκτόπισε την εκπομπή Buongiorno, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δίκαιος, πολύ ηθικός, πολύ σωστός, δε θα θελε επουδενί να μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιων αυτός ο συσχετισμός.

Με αφορμή δε τη Βάλια Χατζηθεοδώρου που πέρασε μπροστά από την κάμερα του Happy Day, χωρίς να πει τίποτα ενώ μιλούσε στο κινητό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε:

Kαλά έκαναν και δεν απάντησαν, γιατί -να σου πω κάτι;- είναι και αυτή η φάση που δεν ξέρεις και τι να πεις. Και η μία απάντηση φέρνει την άλλη και ποτέ δεν ξέρεις μετά... Τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλους».