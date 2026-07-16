Μάρω Κοντού: Η σειρά που έπαιξε μαζί με την «Όλγα Μαρκάτου» και μάλλον λίγοι θυμούνται

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη (15/7) σε ηλικία 92 ετών, έχοντας βάλει που τη δική της σφραγίδα στον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και την τηλεόραση μέσα από τους ρόλους που υποδύθηκε στην 70χρονη καριέρα της.

Τα τελευταία πέντε χρόνια τη βλέπαμε ως Μαρία στη «Γη της Ελιάς» και μάλιστα, η εμφάνισή της στην επιτυχημένη σειρά του Mega ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αφού είχαμε να τη δούμε από τη δεκαετία του '90 σε κάποια σειρά.

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Τη σεζόν 1994-1995 είχε κάνει ένα γκεστ πέντε επεισοδίων στη σειρά του ΑΝΤ1 «Αραχτοί και Λάιτ», ενώ δύο χρόνια νωρίτερα είχε πρωταγωνιστήσει στην κωμική σειρά του Mega, «Και οι Τέσσερις Ήταν Υπέροχες» σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου.

Η κεντρική ιδέα της σειράς ήταν βασισμένη σε ένα από τα πιο επιτυχημένα αμερικανικά sitcom όλων των εποχών, «Τα Χρυσά Κορίτσια» (Golden Girls) που προβλήθηκαν στις ΗΠΑ για επτά σεζόν από το 1985 έως το 1992, αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Στη σειρά βλέπαμε τη συγκατοίκηση τεσσάρων γυναικών σε ώριμη ηλικία με τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες: της αφελούς Ρόουζ, της φιλάρεσκης Μπλαντς, της ιδιόρυθμης Ντόροθι και της κυνικής μητέρας της, Σοφίας.

Οι διαφορές στους χαρακτήρες των τεσσάρων γυναικών έδιναν τροφή για ξεκαρδιστικές ατάκες, ενώ η σειρά είχε θίξει και θέματα που τότε θεωρούνταν αμφιλεγόμενα ή και ταμπού για να παρουσιαστούν στην τηλεόραση όπως ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις σε βάρος οροθετικών ατόμων, οι διαφυλετικοί γάμοι, η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, η φτώχεια, η φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και όχι μόνο.

Οι προσδοκίες μεγάλες, αλλά η τηλεθέαση μάλλον μέτρια

Στο «Και οι Τέσσερις Ήταν Υπέροχες» που προβλήθηκε για δύο σεζόν (1992-1993 και 1993-1994), εκτός από τη Μάρω Κοντού που υποδυόταν τη γλυκομίλητη και εντυπωσιακή Αλεξάνδρα, έπαιζαν και η Σμάρω Στεφανίδου που υποδυόταν τη δυναμική Μιρέλλα και η Καίτη Λαμπροπούλου που ενσάρκωνε την αριστοκρατική και καλομαθημένη Άσπα.

Τέλος έπαιζε και η Μαρία Φωκά που υποδυόταν την ήρεμη και ψύχραιμη Ειρήνη, μητέρα της Άσπας, λίγα χρόνια πριν λατρέψουμε την αξέχαστη ηθοποιό ως Όλγα Μαρκάου ή αλλιώς «Μπουμπουλίνα» στη θρυλική Ντόλτσε Βίτα.

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Η σύνοψη της σειράς από το Mega αναφέρει:

«Η Μιρέλλα, η Άσπα, η Αλεξάνδρα και η Ειρήνη, με όλες τις παραξενιές και τις ιδιοτροπίες τους, είναι τέσσερις υπέροχες γυναίκες που από μια παραξενιά της τύχης αναγκάζονται να συγκατοικήσουν.

Πόσο εύκολη είναι η συγκατοίκηση των τεσσάρων γυναικών, όταν η κάθε μία κουβαλάει τις δικές της τρέλες, όταν οι ενοικιαστές του δωματίου, δεν είναι αυτό που περιμένουν και όταν ο Σωτήρης, πρώην άντρας της Μιρέλλας, έρχεται κάθε τόσο με το καινούργιο του φλερτ και αναστατώνει τους πάντες;».

Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες για τη σειρά ήταν μεγάλες, τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν μάλλον μέτρια για τα δεδομένα της τηλεόρασης εκείνη την εποχή.

Στη δεύτερη σεζόν δε τόσο η Μάρω Κοντού όσο και οι Καίτη Λαμπροπούλου και Σμάρω Στεφανίδου αποχώρησαν και πήραν τη θέση τους οι Τζέσυ Παπουτσή, Μάρθα Βούρτση και Μαίρη Ραζή, υποδυόμενες άλλους ρόλους, με αποτέλεσμα να σου έδινε την αίσθηση ότι έβλεπες άλλη σειρά από την αρχή.

Άλλωστε το 1992 που ξεκίνησε το «Και οι Τέσσερις Ήταν Υπέροχες», είχαν μόλις ολοκληρωθεί στο Mega οι θρυλικές «Τρεις Χάριτες», των οποίων η κεντρική ιδέα ήταν η συγκατοίκηση τριών γυναικών με τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες οπότε κακά τα ψέματα, μοιραία γινόταν η σύγκριση στο μυαλό των τηλεθεατών.

Επιπλέον οι ατάκες στο αμερικανικό sitcom «Χρυσά Κορίτσια» που είχε προβληθεί στη χώρα μας από την ΕΡΤ, παράλληλα με τις ΗΠΑ, ήταν βιτριολικές και δύσκολα θα μπορούσαν να γραφτούν σε ελληνική σειρά πόσο μάλιστα στις αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε πάλι από τη σύγκριση, η σειρά του Mega, κακά τα ψέματα, αδικούνταν.