4+1 πολλά υποσχόμενες ελληνικές σειρές που κατέληξαν σε πανωλεθρία

Δεν είναι λίγες οι φορές που μία σειρά ξεκινάει με μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες διαψεύδονται ήδη από τις πρώτες εβδομάδες προβολής της.

Κάποιες σειρές είτε με μια απλή αλλαγή στην ημέρα προβολής της είτε με τονωτικές ενέσεις κατορθώνουν να βρουν το κοινό τους. Ωστόσο, κάποιες άλλες δεν είναι τόσο τυχερές με αποτέλεσμα να ολοκληρώνονται πρόωρα.

Στη συνέχεια θα δούμε πέντε μεγάλες παραγωγές που προβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, οι οποίες αν και είχαν ξεκινήσει με την προσδοκία να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη της τηλεθέασης, κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ και τελικά κόπηκαν.

Γιούγκερμαν

Στα '70s η σειρά της ΥΕΝΕΔ, Γιούγκερμαν, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης κλείνοντας τον κόσμο στο σπίτι του για να μη χάνει επεισόδιο.

Έτσι, όταν το 2007 ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει το ριμέικ της σειράς με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε μια παραγωγή που φιλοδοξούσε να είναι από τις ακριβότερες στα ελληνικά χρονικά με all star cast, το ενδιαφέρον χτύπησε κόκκινο.

Ωστόσο, όταν ξεκίνησε η προβολή της σειράς και παρά τη μεγάλη προώθησή της, η τηλεθέαση - ειδικά από ένα σημείο και μετά - ήταν χαμηλότερη της αναμενόμενης, με αποτέλεσμα να κοπεί κυριολεκτικά εν μία νυκτί.

Ο πρωταγωνιστής Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε μιλήσει το 2019 στο Ενώπιος Ενωπίω του Νίκου Χατζηνικολάου και είχε πει:

«Αποτυχίες έχω, τον Γιούγκερμαν στον ΑΝΤ1. Ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, ως το πιο ακριβό σίριαλ που θα γυριζόταν ποτέ. Μια πολύ καλή παραγωγή, πολύ υψηλού επιπέδου. Ο Γιούγκερμαν, λοιπόν, που ξεκίνησε με όλη αυτή την τρομερή δυναμική, κάποια στιγμή δεν πήγε.

Και συνολικά το πρόγραμμα του καναλιού τότε δεν πήγαινε και πήρε την απόφαση ο μπαμπάς Κυριακού και σε μια νύχτα έκοψε 11 προγράμματα, μεταξύ των οποίων και ο Γιούγκερμαν».

Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα

23 χρόνια μετά το κλασικό πλέον έργο τους, «Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο», οι Ρέππας - Παπαθανασίου παρουσίασαν μέσα από τον Alpha τη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» με ένα all star cast.

Αναμφισβήτητα ήταν η πιο πολυαναμενόμενη σειρά της σεζόν 2024-2025 και αποτελούσε μια παρωδία όλων όσων έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, όπως η ταινία σατίριζε αντίστοιχα όσα είχαμε δει στις ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Ωστόσο, η τηλεθέαση δεν ήταν η αναμενόμενη, οι κριτικές δεν ήταν και οι καλύτερες, ενώ το κοινό διχάστηκε, κάτι που φαινόταν κάθε εβδομάδα από τα σχετικά tweets στο X.

Όπως και να έχει, η «Κατάρα» άλλαξε ημέρα προβολής και από Τρίτη που παιζόταν αρχικά μεταφέρθηκε σε Κυριακή σε μια ελπίδα των υπευθύνων του Alpha να ενισχυθεί η τηλεθέαση.

Τελικά η σειρά κόπηκε πριν της ώρας της, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και η Τζόυς Ευείδη σε συνέντευξή της στο Στούντιο 4 τον περασμένο Μάιο, λέγοντας πως η σειρά πήγε «άκλαυτη».

Έχω ένα Μυστικό

Το φθινόπωρο του 2008 στον Alpha κάνει πρεμιέρα μια ιδιαίτερα φιλόδοξη παραγωγή που είχε στόχο να παρουσιάσει τη ζωή της αξέχαστης Αλίκης Βουγιουκλάκη με την Κατερίνα Παπουτσάκη να υποδύεται την «εθνική σταρ».

Αν και το πρώτο επεισόδιο είχε σημειώσει καλή τηλεθέαση, στη συνέχεια τα νούμερα βδομάδα με την βδομάδα όλο και έπεφταν, οι κριτικές, οι οποίες ήταν αρνητικές ήδη από πριν ξεκινήσει η σειρά, γίνονταν ολοένα και πιο σκληρές και πολλές φορές είχαν στόχο κατευθείαν την Κατερίνα Παπουτσάκη επειδή «τόλμησε» να υποδυθεί την Αλίκη.

Η αλλαγή σκηνοθέτη μετά από έναν ορισμένο αριθμό επεισοδίων όπως και κάποιες αλλαγές στην πλοκή της σειράς δε στάθηκαν ικανές να τη σώσουν, με αποτέλεσμα να ρίξει τίτλους τέλους νωρίτερα από τη λήξη της σεζόν.

Το τελευταίο δε επεισόδιο κάλυψε ουσιαστικά μέσα σε μία ώρα τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής της Αλίκης, κάτι που από μόνο του ήταν απογοητευτικό για τον τηλεθεατή.

Ίσως το πιο σωστό σχόλιο για τη σειρά είχε κάνει τότε η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία υπήρξε προσωπική φίλη της Αλίκης και είχε δηλώσει πως ήταν πολύ νωρίς για μια τέτοια σειρά δεδομένου ότι το 2008 - 12 χρόνια μετά τον θάνατό της - η Αλίκη εξακολουθούσε να είναι «ζωντανή» μέσα από τις ταινίες της που παίζονταν ξανά και ξανά στην τηλεόραση.

Γλυκάνισος

Τη σεζόν 2022- 2023 ο ΣΚΑΪ αποφασίζει να εντάξει στην prime time ζώνη του την ελληνική σειρά, Γλυκάνισος, για να «χτυπήσει» τις Άγριες Μέλισσες, Σασμό και Γη της Ελιάς που μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο δείχνει τότε να έχει γυρίσει την πλάτη του στα ριάλιτι.

Η σειρά διαδραματιζόταν στη Λέσβο και εξιστορούσε τον έρωτα ενός πλούσιου Μυτιληνιού, του Στρατή και μιας Σύριας πρόσφυγα, της Ραζάν, δηλαδή δύο ανθρώπων από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, ενώ το καστ αποτελούνταν από πολλούς γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς.

Ωστόσο, παρά την προώθηση της σειράς ήδη από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023, η τηλεθέαση ήδη από τα πρώτα επεισόδια ήταν πολύ χαμηλή με μονοψήφια ποσοστά.

Ο ΣΚΑΪ έκανε αλλαγές στον προγραμματισμό του σε μια ελπίδα η σειρά να βρει το κοινό της, όμως, κάτι τέτοιο δε συνέβη με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί πρόωρα με τα τελευταία επεισόδιά της να προβάλλονται τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Πανθέοι

Παρά την αποτυχία του «Γλυκάνισου», την επόμενη σεζόν ο ΣΚΑΪ ξανατόλμησε να εντάξει ελληνική δραματική σειρά στην prime time ζώνη του, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το εγχείρημα θα πετύχει.

Μάλιστα, η σειρά που επελέγη ήταν γνώριμη στο κοινό μεγαλύτερης ηλικίας και ήταν οι «Πανθέοι». Ουσιαστικά ήταν το ριμέικ της ομώνυμης σειράς που είχε παιχτεί κατά τη διάρκεια των '70s από την ΕΡΤ και είχε καθηλώσει τότε τους τηλεθεατές, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον για τους Πανθέους του ΣΚΑΪ και αρκετή προώθηση, τα νούμερα τηλεθέασης ήταν ικανοποιητικά μόνο στα πρώτα επεισόδια.

Στην πορεία η τηλεθέαση σιγά σιγά έπεσε με τη σειρά να μην μπορεί να χτυπήσει τον ανταγωνισμό στην prime time και τελικά ο ΣΚΑΪ να τη βγάζει εντελώς από αυτή μέχρις ότου ολοκληρώθηκε.