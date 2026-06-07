«Αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του... ξέρεις» - Το υπονοούμενο του Γαβαλά για τον έρωτα

Για τον έρωτα στην ζωή του αλλά και για το GNTM, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς σε νέα συνέντευξη που έδωσε σήμερα, Κυριακή (07/06) στην Σίσσυ Χρηστίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Αρχικά ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για τη καλή του σχέση με τη νέα γενιά και τους μαθητές του στις σχολές μόδες, όπου διδάσκει:

«Νομίζω ότι έχω πάρει μια συνταγή, που είναι αρκετά σωστή. Το τι θα πει αυτό, να είμαι κοντά σε νέους ανθρώπους. Και αυτό μου το χάρισε, εδώ και εννιά χρόνια που είμαι καθηγητής σε παιδιά στα ΙΕΚ, οπότε έχουμε αυτή την ανταλλαγή. Εγώ των εμπειριών, των μεγάλων σχεδιαστών, το οποίο και τους προτείνω να γίνουν, και αυτοί μου δείχνουν την αμηχανία τους, τον φόβο τους, και όλο αυτό το πράγμα. Και το ζυγίζω και τους φτιάχνω με έναν τρόπο ώστε να είναι στην κοινωνία αρεστοί και ικανοί του να πορευτούν. Αισθάνομαι πάντα ένα παιδί. Οπότε είμαι ταπεινός. Δεν ξέρω τι είναι το ταπεινό, δεν ξέρω τι είναι το προχωρημένο, δεν ξέρω τι είναι το τρελό», είπε και πρόσθεσε:

«Και πηγαίνοντας στα πανεπιστήμια μετά στην Κύπρο, που εκεί έχεις να κάνεις με πανεπιστήμια, δεν είναι απλό πράγμα, που εκεί σε βάζουνε οι αρχές, πρέπει να κάνεις αυτή την ύλη, αυτό το πράγμα, όλο αυτό, και βλέπεις ότι γίνεσαι κι εσύ ένα πράγμα με το πανεπιστημιακό ύφος. Είναι η χαρά μου η μεγάλη. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα, είναι μεγάλη ευθύνη, άρα δεν θα το άλλαζα με οτιδήποτε άλλο κάνω, γιατί, δόξα τω Θεώ, κάνω αρκετά πράγματα».

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νέα σεζον του GNTM αλλά και στους υπόλοιπους κριτές που θα πλαισιώσουν το πρότζεκτ: «Το θέμα είναι ότι η Ζενεβιέβ, είναι τύραννος. Τύραννος σε πολύ καλή έννοια βέβαια. Η Ηλιάνα είναι η πυγολαμπίδα και εγώ και η Μπέτυ είμαστε το χορτάρι. Μας πατάνε, μας κάνουνε ό,τι θέλουνε… και έχουμε και τον Άγγελο που μας ποτίζει… Δηλαδή τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος».

«Φέτος νομίζω ότι θα είναι η χρονιά του GNTM, πραγματικά. Όχι ότι δεν ήταν πέρυσι, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, δεν είχαμε ίντριγκες, δεν είχαμε τσακωμούς, τα παιδιά ήτανε μια χαρά, φέτος έχουμε πολύ ωραίο πρωτόπλασμα για μένα. Γιατί ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό. Να πάρεις ένα παιδί, το οποίο να έχει ένα χαρακτήρα, να ‘χει ένα ωραίο body language. Γιατί όλο αυτό παίζει ρόλο», συνέχισε.

Και συμπλήρωσε o Λάκης Γαβαλάς: «Έχω δει παιδιά, έχω παιδιά στις σχολές, τα οποία είναι γεμάτα piercings έτσι και τέτοια, και κάνουν απίστευτα σχέδια. Και είναι μια ζωή έτσι, τι λέτε τώρα, είναι εντάξει;. Λέω Ρε παιδί μου, έχεις κάνει αυτή την προετοιμασία, να το χαρείς, να το απολαύσεις. Είσαι κάτι! Είσαι μόνο εσύ και κανένας άλλος! Πάμε να χτυπήσουμε τις πιο δυνατές πόρτες του κόσμου, να μπούμε μέσα στα ατελιέ και να κάνουμε πράγματα. Αυτό προσπαθώ να τους κάνω. Ακόμη και σε αυτούς που έχουν ταλέντο… είναι λίγο φοβισμένα τα πράγματα. Δεν επικοινωνεί ο κόσμος. Δηλαδή εγώ απορώ πώς κάνουμε μάθημα και δεν θέλουν να το κάνουν μέσω διαδικτύου; Γιατί όλοι είναι μέσα σε ένα tablet, σε ένα κινητό πλέον, σήμερα.

Όταν ερωτήθηκε για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή του, ο σχεδιαστής μόδας είπε:

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«Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα, σε έναν άνθρωπο μεσήλικα, εβδομήντα-πέντε χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει; Δηλαδή ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ούτε ένα χάπι, ούτε ένα σιρόπι, ούτε μια βιταμίνη… γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά. Με το δικό μου τρόπο, έχω αγαπήσει, αγαπάω, και τώρα αυτόν τον καιρό είμαι… Αλλά όχι με την έννοια του ξέρεις… παρατάω τα πάντα, και φεύγω.

Δηλαδή όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους, και φίλες, για μένα μου καλύπτει την αίσθηση του να το έχω το ηλιοβασίλεμα, με κάτι ερωτικό. Η πειθαρχία μου είναι αυτή που με σώζει και με καταστρέφει. Δεν ξέρω τι να πω… αλλά είμαι καλά. Στην φυλακή, είχα πάρει τα βιβλία μου, που δεν πρόλαβα να διαβάσω όσο ήμουνα έξω. Έκανα τις γυμναστικές μου και πέρασε ο καιρός».