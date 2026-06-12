Το on air «καρφί» του Ετεοκλή Παύλου: «Τουλάχιστον ένας από τους δύο υπέγραψε»

Το Breakfast@Star ολοκληρώνει τον κύκλο του στα τέλη της σεζόν, μιας και η πρωινή εκπομπή του Star με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου δεν θα επιστρέψει τη νέα σεζόν και η γνωστή τραγουδίστρια θα μπορεί πλέον να αφοσιωθεί και πάλι στο τραγούδι από το οποίο τη γνωρίσαμε εξ αρχής, άλλωστε.
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Η Ελένη Χατζίδου υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο με τη Heaven και δεν έκρυψε τη χαρά και την ανυπομονησία της για τα «ωραία πράγματα» που έρχονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ετεοκλής Παύλου πέταξε ένα «καρφάκι» μεταξύ σοβαρού και αστείου, το οποίο μπορούμε να φανταστούμε πού πήγαινε.
«Περιμένω να γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Είναι ωραίο να δουλεύεις με ωραίους ανθρώπους», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου να σχολιάζει: «Ελένη μου, να σου πω και τηλεοπτικά καλή επιτυχία! Χαίρομαι που ένας από τους δυο μας υπέγραψε».
Η ατάκα του σκόρπισε γέλιο στο πλατό με τον Κωνσταντίνος Ντάφλο να συνεχίζει στο ίδιο ύφος, λέγοντας «το μισό σπίτι έχει δουλειά, λίγο είναι;», ενώ τόσο η Χατζίδου όσο και η Λιλή Πυράκη έσπευσαν να τον «παρηγορήσουν», λέγοντάς του πως έρχεται και η δική του σειρά.
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