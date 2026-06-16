Akylas: «Όταν ζήτησα συγγνώμη μετά τη Eurovision, ο πατέρας μου μου είπε πας καλά;»

Ο Akylas ήταν καλεσμένος χθες (15/6) στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εμπειρία του στη Eurovision 2026, τις πολύ υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το Ferto και τη συγνώμη που θέλησε να ζητήσει μετά τον Μεγάλο Τελικό, αλλά και την αντίδραση του πατέρα του σε αυτή.

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«Ένιωθα ότι έχω να λογοδοτήσω, να αιτιολογήσω. Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα.

Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε πάνω μου», είπε χαρακτηριστικά ο Akylas.

«Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν τόσο έντονο το συναισθηματικό roller coster, αλλά ήταν κάτι που πιστεύω ότι το ζήσαμε όλοι.

Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε "εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το σασπένς". Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω “παιδιά, τι γίνεται;”.

Εμένα άλλαξε η ζωή μου από όταν μπήκα στο Sing for Greece και μετά άλλαξαν όλα. Μας είχαν και ψηλά τα στοιχήματα όλη αυτή την περίοδο και κάπως το πιστεύαμε όλοι», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

«Το πόσο "delulu" ήμασταν κι εμείς κι οι Φινλανδοί ήταν απίστευτο. Εγώ έκανα παρέα και με τη Λίντα και με τον Πιτ και όταν είχαν κατέβει τα παιδιά πήγα σε αυτούς και μου έλεγαν ότι πιστεύουν πως του χρόνου η Eurovision θα έρθει στην Ελλάδα κι εγώ τους απαντούσα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω και στη Φινλανδία», είπε στη συνέχεια ο Akylas.

Akylas: «Όταν ζήτησα συγγνώμη, ο πατέρας μου μου είπε πας καλά;»

Κάτι που είχε σχολιαστεί όταν κυκλοφόρησε το Ferto ήταν η απουσία του πατέρα του Akyla από το τραγούδι με τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision να λέει στο The 2Night Show:

«Κρίμα που δεν έχουμε μιλήσει για τον πατέρα μου. Όλοι νομίζουν ότι κάτι έχω μαζί του επειδή δεν τον αναφέρω στο κομμάτι. Τον λατρεύω, μου έχει σταθεί πάρα πολύ όλη αυτή την περίοδο. Έχει μια καλλιτεχνική φύση γενικά.

Έπαθε πολύ νέος θέματα με την καρδία με εμφράγματα, σταμάτησε από μικρός να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει, ήταν αρκετά δύσκολα. Τον λατρεύω, είναι Θεσσαλονίκη, είναι χωρισμένος με τη μητέρα μου.

Ο μπαμπάς ήταν χαρούμενος με αυτό που έβλεπε. Μου είχε πει "προσπάθησε να το απολαύσεις" και όταν βγήκα και ζήτησα συγγνώμη μου είπε "τι ζητάς συγγνώμη; Πας καλά; Μας έκανες υπερήφανους, ήσουν φοβερός».

Ακόμα ο Akylas αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Φωκά Ευαγγελινό αποκαλύπτοντας πως του είχε κρύψει τις φοβίες που έχει για να μην του επηρεάσει το όραμα για την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision.

«Όταν είχαμε βρεθεί για πρώτη φορά με τον Φωκά Ευαγγελινό και με ρώτησε αν έχω κάποια φοβία να ξέρουμε προς τα πού θα κινηθούμε, και ενώ εγώ έχω ακροφοβία και υψοφοβία του λέω "Όχι, όχι, τίποτα", δεν ήθελα να εμποδίσω το vision. Και όταν ανέβηκα πρώτη φορά σε αυτό το prop, είχα χ*στεί πάνω μου. Λέω, τώρα πώς θα κατέβω;

Οπότε το ότι κατάφερα να ξεπεράσω τα όριά μου, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε, είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το οποίο καταφέραμε να δείξουμε. Και πάρα πολύ περήφανος», είπε χαρακτηριστικά ο Akylas.