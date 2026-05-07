Βούλγαρη και Χασαπόπουλος σε ρόλο superwoman και superman - «Καλέ, είμαστε πολύ ωραίοι»

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο άρχισαν τη μέρα τους οι Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος, που μεταμορφώθηκαν σε super ήρωες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι παρουσιαστές του Κοινωνία Ώρα Mega, «φόρεσαν» τις στολές του superman και της superwoman και βγήκαν μέσα από ένα ηφαίστειο - γιατί... μπορούσαν.

Αφού καλημέρισαν το κοινό, δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τις ΑΙ εικόνες τους.

«Η εκπομπή αρχίζει με ειδικά εφέ. Η εκπομπή τι είναι, λάβα;» διερωτήθηκε ο κ. Χασαποπούπολος, αναφερόμενος και στο τραγούδι που ακουγόταν, το «Σαν Ηφαίστειο που Ξυπνά» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

«Πάντα τέτοιους κοιλιακούς ήθελα να έχω, αλλά δεν τα κατάφερα ποτέ» είπε, αστειευόμενος ο παρουσιαστής, ενώ η κα Βούλγαρη παρατήρησε: «ωραίοι είμαστε».

Μάλιστα, ο κ. Χασαποπούπολος ζήτησε από τον σκηνοθέτη να αφήσει το πλάνο σταθερό σε όλη την εκπομπή και εκείνοι θα κάνουν κανονικά την παρουσίαση των θεμάτων. «Άστο όπως είναι, θα τα λέμε εμείς τα θέματα!».

«Καλέ είμαστε πολλοί ωραίοι. Μήπως θες να εμφανιζόμαστε έτσι;« κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη.