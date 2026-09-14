Αναστασία Γιάμαλη: Εκτοξεύτηκε στο 20% - Ρεκόρ τηλεθέασης για το «Εξελίξεις τωρα»

Υψηλές πτήσεις για την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» το Σαββατοκύριακο. Στην δεύτερη εβδομάδα της νέας σεζόν η Αναστασία Γιάμαλη έπιασε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ την Κυριακή το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης, από την έναρξη της εκπομπής στο κανάλι.

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Η τηλεθέαση της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα»

Οι «Εξελίξεις τώρα» επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δυναμική παρουσία και την ισχυρή σχέση τους με το τηλεοπτικό κοινό. Ειδικότερα, η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή το Σαββατοκύριακο, με μέσο μερίδιο 18,2% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά της εκπομπής την Κυριακή, οπότε και σημείωσε 20,3% στο γενικό σύνολο και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με περισσότερες από 10 και 7 μονάδες αντίστοιχα. Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ τόσο σε μερίδιο όσο και σε αριθμό τηλεθεατών, που έφτασαν τους 534.000. Σημειώνεται ότι, την ίδια ημέρα, σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 29,9%.

Με την Αναστασία Γιάμαλη στην πρώτη γραμμή και τη δημοσιογραφική ομάδα των «Εξελίξεων τώρα» να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση, η εκπομπή παρακολουθεί την επικαιρότητα, καταγράφει τα γεγονότα και αναζητά τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Με έγκυρη ενημέρωση, διεισδυτική ματιά και προσήλωση στην ουσία της είδησης, οι «Εξελίξεις τώρα» αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.