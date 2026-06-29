Αντελίνα Βαρθακούρη: «Βιώσαμε τι είναι να χάνεις όλο σου το βιός, έλουζα τα μαλλιά μου και φεύγαν τούφες»

Τη δύσκολη περίοδο που η φωτιά κατέστρεψε όλο τους το βιός περιέγραψε στον αέρα του Happy Day η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.

Δε μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Δεν είναι αστείο για μια γυναίκα. Προσπαθούσα να φέρω ίαση και φως στην ψυχή μου και να δω το φωτεινό κομμάτι.

Έπρεπε να ξεκινήσουμε κυριολεκτικά από το «μείον. Σήμερα μπορώ να πω ότι όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο και σε κάνουν πιο δυνατό και σε δένουν.

Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart», ανέφερε.

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Παράλληλα, η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε και για δύσκολες στιγμές στη σχέση της που ωστόσο ξεπεράστηκαν κάνοντας το ζευγάρι πιο δυνατό:

«Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα το πρώτο παιδί.

Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους. Ο Χάρης ήταν ένα παιδί που ήθελε η οικογένειά του να πετύχει. Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό. Και από τη δική μου πλευρά ακόμα και όταν έφτανα σε σημεία να πω "δεν μπορώ άλλο" υπήρχε κάτι μέσα μου που με κρατούσε» περιέγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη.