Αντίστροφη μέτρηση για το «διαζύγιο» Κοσιώνη – ΣΚΑΪ: Το χρονικό και τα βλέμματα στην αποψινή αποφώνηση

Εντός της ημέρας - όπως όλα δείχνουν - θα γραφεί η τελευταία σελίδα στο 20ετες βιβλίο συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ. Από το Ραδιοτηλεοπτικό όμιλο του Φαλήρου δεν υπάρχει επισήμως μέχρι αυτή την στιγμή καμία πληροφόρηση ωστόσο τα τελευταία «σημάδια» έδειξαν πως πλέον δεν υπάρχει ενδεχόμενο ανατροπής του πολύκροτου τηλεοπτικού διαζυγίου.

Το χρονικό των τελευταίων 24ωρων έχει ως εξής: Η κάμερα του «Πρωινού» συνάντησε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μάϊου τη Σία Κοσιώνη στο γήπεδο μετά την μπασκετική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια με τη δημοσιογράφο να δηλώνει σιβυλλικά «Όταν έχω να πω κάτι για τον ΣΚΑΪ θα το πω».

Την Πέμπτη 7 Μάϊου στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά το τέλος της παρουσίασης δημοσκόπησης για τη δύναμη των κομμάτων ο Αλέξης Παπαχελάς διευθυντής της «Καθημερινής», παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών του ΣΚΑΪ και σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού της ανέφερε στο κλείσιμο «Εις το επανειδείν» με εκείνη να του ανταπαντά «Ούτως ή άλλως».

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ήρθε η μάλλον άτυπη επιβεβαίωση εκ μέρους της δημοσιογράφου της ολοκλήρωσης της πολυετούς συνεργασίας: Κατά την αποχώρησή της από τις εγκαταστάσεις του δικτύου στο Φάληρο η Σία Κοσιώνη κατέβασε το παράθυρο στο αυτοκίνητό της και ανέφερε στα συνεργεία των εκπομπών που την περίμεναν «Θα τα πούμε αύριο».

Σήμερα Παρασκευή 8 Μαϊου μεταδόθηκαν πληροφορίες από πρωινές εκπομπές πως η Σία Κοσιώνη άδειασε το καμαρίνι της ενώ αποχαιρέτησε στενούς της συνεργάτες.

Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το τί θα πει γύρω στις 21.00 στην αποφώνηση του βραδινού δελτίου και εάν στη συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ως γνωστόν το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη ολοκληρώνεται τυπικά στο τέλος Ιουνίου και η αρχική διαπραγμάτευση ήταν να μείνει στην παρουσίαση του δελτίου τουλάχιστον έως το τέλος Μάϊου κάνοντας εν συνεχεία χρήση της άδειάς της. Όμως το «βαρύ κλίμα» εντός του καναλιού επισπεύδει τις εξελίξεις.