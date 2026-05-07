Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση για την έξοδο από τον ΣΚΑΪ - «Θα σας πω όταν θα ξέρω»

Ενώ τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην επικείμενη έξοδο της Σίας Κοσιώνη από το πλατό του ΣΚΑΪ, η παρουσιάστρια έδωσε το παρών χθες, Τετάρτη 6 Μάη τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Μετά το τέλος του αγώνα, κατά την έξοδό της από το ΟΑΚΑ, η Σία Κοσιώνη έκανε δηλώσεις σε ρεπόρτερ του Ant1. Φυσικά η παρουσιάστρια κράτησε «επτασφράγιστες» τα διαδικαστικά του διαζυγίου από το επί ετών τηλεοπτικό της «σπίτι», αλλά είπε και μερικά ενδιαφέροντα:

: Δύσκολος αγώνας ο σημερινός, Στεναχωρηθήκατε; Σία Κοσιώνη : Όχι γιατί έχω πίστη στο επόμενο ματς

: Τι θα κάνετε τώρα με τον ΣΚΑΪ; Σία Κοσιώνη : Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω

: Όλοι περιμένουν να μάθουν Σία Κοσιώνη: Ευχαριστώ πολύ



