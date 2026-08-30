Απαγορευμένοι έρωτες και τρίγωνα σε νέες σειρές που έρχονται φέτος να αναστατώσουν τους τηλεθεατές

Ο Αύγουστος τελειώνει και μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα όλες οι σειρές - νέες, αλλά και εκείνες που συνεχίζονται με νέα επεισόδια - στην prime time ζώνη των καναλιών με σκοπό να κερδίσουν το στοίχημα της τηλεθέασης.

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Για άλλη μια χρονιά την τιμητική τους έχουν οι σειρές εποχής, οι οποίες θα μας πάνε πίσω στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα θα μας μεταφέρουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και θα μας φέρουν σε επαφή με έθιμα και παραδόσεις.

Το κύριο στοιχείο των περισσότερων δραματικών σειρών φυσικά θα είναι ο έρωτας, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις θα είναι απαγορευμένος, ενώ δεν θα λείψουν ούτε τα ερωτικά τρίγωνα από την οθόνη μας.

Μαύρα Πουκάμισα - Mega

Η νέα σειρά του Mega, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, μας μεταφέρει στα ορεινά χωριά των Χανίων όπου μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές.

Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη.

Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν.

Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Σε έναν κόσμο όπου η τιμή, η οικογένεια και οι άγραφοι νόμοι καθορίζουν τις ζωές των ηρώων, κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, από αυτό που είναι γραμμένο.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Στον ρόλο της Σοφίας η Ελένη Γερασιμίδου

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Σοφία Αγγελικοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Ναταλία Θανάσα κ.α.

Μπλε Ώρες - ΣΚΑΪ

Η καινούργια δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου - Βάνας Δημητρίου - Κούλλη Νικολάου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και μιλά για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο.

Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν συνεταιρικά τη γαλακτοκομική μονάδα ΑΧΝΑΓΑΛ, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις Μπλε Ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου.

Μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά.

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο.

Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τσαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μηλιές, αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί, τη Σκιάθο με τις Μπλε Ώρες να υπόσχονται έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις, ανατροπές και συναρπαστικές ιστορίες.

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Βάσια Παναγοπουλου, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Κρίνο και Αγκάθι - ΑΝΤ1

Η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 μας μεταφέρει στην Αρκαδία του 1959 όπου μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει.

Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», μια καθηλωτική σειρά εποχής, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, έρχεται για να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, κρυφούς δεσμούς και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γεροντιδάκης, Αναστασία Παντούση, Στέλιος Μάινας, Μαρία Ζορμπά, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Τάσος Ιορδανίδης, Μελίνα Βαμβακά, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Ορέστης Τζιόβας, Γιάννης Βασιλιώτος, Σπύρος Σαραφιανός, Μαρία Παπαφωτίου, Χάρη Μαυρουδή, Λίλη Τσεσματζόγλου, Νίκος Μέλλος, Γιώργος Δεπάστας,

Ντέρτι - ΑΝΤ1

Το «Ντέρτι», ο μεγάλος καημός, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Πάτρα, 1987. Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν. Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις.

Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα.

Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Λεωνίδας Κακούρης, Ευαγγελία Συριοπούλου και Θεοδώρα Σιάρκου.

Οι Κόρες της Αρετής - Alpha

Η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου) είναι μια χήρα γυναίκα που γνώρισε από νωρίς τις δυσκολίες της ζωής και είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της όσα η ίδια στερήθηκε. Για εκείνη, η αγάπη για τα παιδιά της δεν έχει όρια, όμως η ανάγκη της να τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή μπορεί να την οδηγήσει σε ακραίες επιλογές.

Βλέπει στις ζωές τους τη δική της δεύτερη ευκαιρία. Δεν διστάζει να τις χρησιμοποιήσει, να τις σπρώξει προς κατευθύνσεις που εκείνη θεωρεί σωτήριες και να μετατρέψει κυρίως τη μικρή της κόρη σε πιόνι των φιλοδοξιών της.

Η Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη), η μεγαλύτερη κόρη της, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και αντισυμβατική. Αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που χαράζουν άλλοι για εκείνη και παλεύει να ορίσει η ίδια τη ζωή της.

Όσο, όμως, αντιστέκεται στις επιλογές της μητέρας της, τόσο περισσότερο θα χρειαστεί να αναμετρηθεί με τις δικές της βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες.

Η μεγάλη ευκαιρία για την Αρετή έρχεται όταν γνωρίζει τυχαία την πανίσχυρη και πολύ πλούσια οικογένεια Κεχαγιά. Μπαίνει στο σπίτι τους για να δουλέψει και από εκείνη τη στιγμή, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της:

Να φέρει κοντά τη μικρή της κόρη με έναν από τους γιους των αφεντικών της. Μόνο που εκείνος δεν γίνεται απλώς το αντικείμενο ενός υπολογισμένου σχεδίου, αλλά ο άντρας που ερωτεύεται η μεγάλη κόρη της Αρετής, ανατρέποντας τα πάντα.

Ένας έρωτας που δεν ήταν μέσα στους υπολογισμούς της γίνεται η σπίθα που απειλεί να κάψει τα σχέδια της μητέρας, αλλά και να φέρει στο φως τις ρωγμές και των δύο οικογενειών.

Πρωτσαγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα