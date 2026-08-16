Κάν' το όπως η Θεοπούλα: 9 προτάσεις για να αντιμετωπίσεις τη ζέστη, βγαλμένες από την TV

Τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία έχει πάρει την ανηφόρα, κάνοντας μας να θέλουμε να τραγουδήσουμε «40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάμε παραλία», όπως λέει και η Ελένη Φουρέιρα, όμως, για όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παραπάνω συνταγή, εμείς αναζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις.

Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι δεν συνομιλήσαμε με κάποιον ειδικό, αλλά συγκεντρώσαμε δοκιμασμένες προτάσεις που έχουμε δει να εφαρμόζονται με επιτυχία σε «κλασικές» ελληνικές σειρές.

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Στο Παρά Πέντε

Από όλες τις φορές που η Θεοπούλα (Έφη Παπαθεοδώρου) «τα έσουρνε» στη νύφη της, την «Κοντή», είναι η μόνη που θα συμφωνήσουμε.

Ζέστη χωρίς κλιματιστικό δεν παλεύεται, οπότε η αγαπημένη μας γιαγιά έκανε την καλύτερη δουλειά που πήγε στο σπίτι της κολλητής της, Σοφίας (Ειρήνη Κουμαριανού) και το έκανε «ψυγείο», όπως άφησε να εννοηθεί ο σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης.

Τρεις Χάριτες

Καμιά 15αριά χρόνια πριν το «Παρά Πέντε» που μας χάρισε το αχτύπητο δίδυμο Σοφία - Θεοπούλα, η αξέχαστη Άννα Κυριακού ήταν η θεία Μπεμπέκα στις «Τρεις Χάριτες» Μαρία, Όλγα και Ειρήνη, τις οποίες υποδύονταν μοναδικά η αγαπημένη Νένα Μεντή και οι αξέχαστες Άννα Παναγιωτοπούλου και Μίνα Αδαμάκη αντίστοιχα.

Και μπορεί οι τρεις αδερφές να προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν (αρχικά) τον καύσωνα με βεντάλιες, η «προχώ», όμως, θεία Μπεμπέκα τους έβαλε τα γυαλιά, έχοντας ανεμιστηράκι. Μπορεί να μη χτύπαγε μαρέγκα, όπως θα ήθελε η Ειρήνη, δροσιά, όμως έκανε και πιο εξελιγμένα μοντέλα του βρίσκουμε και σήμερα.

Λύσεις για να καταπολέμησεις τον καύσωνα υπάρχουν πάντως από την θεία Μπεμπεκα στα 90s! pic.twitter.com/ncpJRvEYqC — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) July 21, 2026

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Εγκλήματα

Μερικά χρόνια αργότερα στα θρυλικά «Εγκλήματα», η Κορίνα (Μαρία Καβογιάννη) μέσα από το πιο προχωρημένο δελτίο καιρού της ελληνικής τηλεόρασης, έστω και αν ήταν οντισιόν, μας είχε δύο λύσεις ως προς τι να κάνουμε για να δροσιστούμε εάν δούμε τα σκούρα:

φοράμε τα απολύτως απαραίτητα ρούχα

μπαίνουμε κάτω από το παγωμένο ντους

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις το βίντεο που ακολουθεί αν και κάτι μας λέει ότι ξέρεις τις ατάκες απέξω και ανακατωτά.

Δύο Ξένοι

Από την άλλη, η Ντένη Μαρκορά (Ντίνα Κώνστα) από τη σειρά «Δύο Ξένοι» δεν περίμενε τον καύσωνα, αλλά είχε τη λύση στο τσεπάκι ή μάλλον πιο σωστά στην τσάντα της όλο τον χρόνο.

Απόλυτα κατανοητό με όλα αυτά που τράβαγε, ψεκαζόταν και συνερχόταν. Δεν έχει σημασία που δεν την είδαμε αντιμέτωπη με τον καύσωνα, η ιδέα είναι δοκιμασμένη και οι σχετικές σκηνές - όπως η παρακάτω - εξίσου δροσιστικές όσες φορές και αν τις δούμε.

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Ντόλτσε Βίτα

Ε, τώρα άμα υπάρχει και κάποιος εθελοντής, μπορείτε να δοκιμάσετε και την παρακάτω ιδέα, δηλαδή να σου κάνει κάποιος αέρα, αλλά ιδανικά χωρίς όλη αυτή τη μουρμούρα της Μπουμπουλίνας (Μαρία Φωκά) προς τη Χριστίνα (Άννα Παναγιωτοπούλου), όπως είδαμε στη λατρεμένη σειρά «Ντόλτσε Βίτα».

Διαφορετικά προβλέπουμε ο υδράργυρος να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, οπότε δώρο - άδωρο, άσε που δεν έχουμε και την Ασπασία (Μαρία Καβογιάννη) στη σκηνή να μας πει την πρόβλεψη της Κατρίτση για το πότε θα χαλάσει ο καιρός.

Παιδική Χαρά

Μια εναλλακτική πρόταση είναι και μια πισίνα, όχι ολυμπιακών διαστάσεων ούτε από αυτές που βρίσκουμε σε κολυμβητήρια, γυμναστήρια, 5άστερα ξενοδοχεία, βίλες παρά σαν και αυτή που έχει στο παρακάτω βίντεο η οικογένεια Μπούσκα της σειράς του Mega, «Παιδική Χαρά».

Σίγουρα δεν είναι ίδια η απόλαυση, αλλά και από το ολότελα... Άσε που το πιθανότερο είναι εάν υπάρχουν στο σπίτι μικρά παιδιά, θα ξετρελαθούν και δεν θα βγαίνουν.

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Παντρεμένοι με Παιδιά

Και επειδή με τους καύσωνες έρχονται αντιμέτωποι και οι ξένοι, η οικογένεια Μπάντι από το θρυλικό sitcom «Παντρεμένοι με Παιδιά» (Married With Children) που αντιμετώπιζαν πάντα μεγάλη οικονομική στενότητα, την είχαν βρει τη λύση: κατασκήνωσαν στο super market, όπως μπορείς να δεις στη συνέχεια.

Και δεν χρειάζεται να ακοουθήσουμε το παράδειγμά τους στο 100%, αρκούν και μερικά λεπτά μέσα στον χώρο για να δροσιστείς από το κλιματιστικό και παράλληλα να ψωνίσεις και ό,τι σου λείπει ή έχεις ξεχάσει να πάρεις σε προηγούμενη βόλτα σου εκεί.

Φιλαράκια

Μπορεί το πάρτι να ήταν μέσα στην καρδιά των γιορτών και όλο το σπίτι της Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ) και της Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον) να είναι μέσα στα φωτάκια και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, η ζέστη, όμως, λόγω της βλάβης στο καλοριφέρ ήταν ανυπόφορη, τα καλά του καύσωνα δηλαδή.

Συνεπώς, ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας σαν ιδέα και το να περάσουμε μερικά δευτερόλεπτα μπροστά στην ανοιχτή πόρτα του ψυγείου μας. Προσοχή, όμως, στο τσιμπολόγημα, στα ευαίσθητα φαγητά που μπορεί να χαλάσουν και κυρίως στον... λογαριασμό του ρεύματος.