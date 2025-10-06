Απασφάλισε ο Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Πήγε στον Ρούτσι να ξεπλύνει το ολίσθημα σαν πλυντήριο»

Δεν μάσησε τα λόγια του, για μία ακόμη φορά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το θέμα του Βασίλη Μπισμπίκη. Ποιο απ΄όλα, γιατί τελευταία μαζεύτηκαν πολλά, με τον ηθοποιό (αρνητικό) πρωταγωνιστή; Την επίσκεψή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ο ίδιος ήταν που δήλωσε στις κάμερες πως ο πατέρας του Ντένις κάλεσε τον Μπισμπίκη και την Δέσποινα Βανδή.

Η σύζυγος όμως του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, μιλώντας χτες στο Mega, το διέψευσε κατηγορηματικά. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ούτε η ίδια, ούτε ο σύζυγός της, προσκάλεσαν ποτέ τον Βασίλης Μπισμπίκη και τη Δέσποινα Βανδή.

Συζητώντας όλο αυτό το θέμα στην εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά είπε πως η όλη συζήτηση πλέον είναι «βρώμικη και δεν ξέρεις πως να τη διαχειριστείς και να κρατήσεις μια ισορροπία».

Τότε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος, είπε: «Aπό πριν ήταν βρώμικα τα πράγματα, οι δηλώσεις (της Μιρέλας Ρούτσι) τα κάνουν πιο βρώμικα.

Πριν 10 μέρες δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Όταν συμβαίνει όμως ένα γεγονός και στηλιτεύεται από τα μέσα με τον τρόπο που στηλιτεύεται - εγώ δεν έχω πρόβλημα με το γεγονός, έχω πρόβλημα με το πως καλύφθηκε και με τον τρόπο που μάς κούνησε το δάχτυλο, λέγοντας: «Αν μιλάγατε για θέατρο». Από κει για μένα αρχίζει το πρόβλημα.

Γίνεται αυτό το ολίσθημα. Το να είσαι όπως είσαι και να τρακάρεις ανθρώπινο. Λάθος, μπορείς να το λύσεις. Το να το λύνεις με αυτόν τον τρόπο - να λες μία σειρά νομικών ψεύτικων πραγμάτων - και να κουνάς και το δάχτυλο είναι το πρώτο φάουλ.

Το δεύτερο που είναι και το μεγαλύτερο, είναι να βλέπεις την ιστορία και την ευαισθησία όλου του κόσμου - που σε κατηγορεί γι αυτό - γύρω από τον Ρούτσι, σαν πλυντήριο, να ξεπλύνεις αυτό το άνομο, το ολισθηρό που έκανες είναι ανεπίτρεπτο».

Στη συνέχεια είπε στη Φαίη Σκορδά: «Είναι πλυντήριο, πάω να ξεπλύνω. Έχω γίνει αρνητικός πρωταγωνιστής, δεν πάω εκεί να ξεπλύνω τίποτα. Είναι ξέπλυμα, είναι πλυντήριο, είναι λάθος, τον συμβουλεύουν λανθασμένα».

