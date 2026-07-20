Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης - Η νέα τηλεοπτική του στέγη

Μια νοητή γραμμή ενοποίησης της τηλεοπτικής σεζόν που τελείωσε και αυτής που ξεκινά το φθινόπωρο έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των μεγάλων ανακατατάξεων που συντελούνται στο παρασκήνιο του εγχώριου τηλεοπτικού τοπίου. Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς με καταιγιστικούς ρυθμούς και οι θερμοκρασίες που επικρατούν πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες των στελεχών των τηλεοπτικών σταθμών συμβαδίζουν με αυτές των ημερών.Ο καύσωνας στην TV θα είναι παρατεταμένης διάρκειας...

Στην ΕΡΤ οδεύει ο Παναγιώτης Στάθης μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1. Το συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών που υπογράφηκε πέρυσι τέτοια εποχή και ήταν διετούς διάρκειας λύθηκε κοινή συναινέσει στον πρώτο χρόνο του και σύμφωνα με πληροφορίες σε καλό κλίμα.

Το επόμενο επαγγελματικό βήμα του γνωστού δημοσιογράφου φαίνεται πως θα είναι η ΕΡΤ και συγκεκριμένα η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Δημόσιας Τηλεόρασης.

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Ωστόσο ήδη ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία: Η θέση έχει προκηρυχθεί μέσω της «Διαύγειας» και εν συνεχεία αφού θα έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων αυτές θα αξιολογηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Εν συνεχεία θα υπάρξει εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο προς το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ το οποίο θα λάβει και τη σχετική τελική απόφαση. Ο Παναγιώτης Στάθης είναι αυτή τη στιγμή το αδιαφιλονίκητο φαβορί έχοντας τεράστια εμπειρία τόσο στο δικαστικό ρεπορτάζ όσο και στην παρουσίαση ενημερωτικών εκπομπών και δελτίων ειδήσεων.

Δελτία ειδήσεων συγκεκριμένα παρουσίαζε μέσα από τη συχνότητα του STAR. Εφόσον «κλειδώσει» η μετακόμισή του στην ΕΡΤ θεωρείται βέβαιο πως θα αναλάβει και την παρουσίαση βραδινής ενημερωτικής εκπομπής και φυσικά θα έχει κεντρικό ρόλο στις προεκλογικές εκπομπές του ERTNEWS.