H αλλαγή ενημερωτικού προφίλ στον ΑΝΤ: Τα νέα πρόσωπα και οι αποχωρήσεις

Σε μια δομική αλλαγή της τηλεοπτικής εικόνας που έχει «φιλοτεχνήσει» τα τελευταία χρόνια προχωρά από τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο ΑΝΤ1. Μετά από πολλά χρόνια το κανάλι του Αμαρουσίου ενισχύει το ενημερωτικό του προφίλ.

Η αρχή φυσικά έγινε από την άφιξη του Βασίλη Παπαδρόσου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ (έχει στην αρμοδιότητά του την ενημέρωση όχι μόνο στο κανάλι αλλά σε όλα τα μέσα του ομίλου) και το πρώτο δείγμα γραφής είναι το καλοκαιρινό πρωινό που με τον τίτλο «Καλοκαίρι μαζί» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου που φέτος δεν θα είναι ψυχαγωγικό ή infotainment αλλά αμιγώς ενημερωτικό με επικεφαλής παρουσιαστή τον έμπειρο οικονομικό συντάκτη Νίκο Ρογκάκο ο οποίος θα έχει ενισχυμένη παρουσία και στο χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού αλλά και τους Άννα Λιβαθυνού και Στέφανο Σίσκο που διαδοχικά φέτος ήταν στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα». Ο τελευταίος τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες περί αξιοποίησής του σε άλλο πόστο από το «Καλημέρα Ελλάδα» αποχωρεί από τον ΑΝΤ1.

Διαβάστε ακόμα: Ζέτα Μακρυπούλια επί 3 στον ΑΝΤ1 - Τα «σίγουρα» και η μεγάλη επιστροφή της στη μυθοπλασία

Ο Παναγιώτης Στάθης επέστρεψε στον ΑΝΤ1 «σπάζοντας» το συμβόλαιό του με το Open πέρυσι το καλοκαίρι αναλαμβάνοντας την ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μετά από εισήγηση και του Γιώργου Παπαδάκη. Οι αποδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης δεν ήταν οι αναμενόμενες για το κανάλι. Έτσι και παρά το γεγονός ότι είχε διετές συμβόλαιο αποχωρεί συναινετικά στην ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου του συμβολαίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πλέον ο Παναγιώτης Στάθης είναι ο επικρατέστερος για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στη θέση του Απόστολου Μαγγηριάδη ο οποίος επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο Παναγιώτης Στάθης επί πολλά χρόνια εκφωνούσε δελτία ειδήσεων στο STAR. Τώρα όσον αφορά στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 φαίνεται πως ο κύκλος του «Καλημέρα Ελλάδα» έκλεισε οριστικά και η νέα πρωινή εκπομπή του καναλιού που θα έχει παρουσιαστή τον Άκη Παυλόπουλο ο οποίος μετακινείται στο Μαρούσι από τον ΣΚΑΪ θα έχει νέο τίτλο, νέα δομή και φιλοσοφία και αρχισυντάκτρια τη δημοσιογράφο Γεωργία Λινάρδου.

Στον ΑΝΤ1 πρωταρχικός στόχος για τη νέα σεζόν έχει τεθεί η ενίσχυση σε τηλεθέαση και παρεμβατικότητα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Στην παρουσίαση παραμένει ο Νίκος Χατζηνικολάου που ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του τόσο για το δελτίο όσο και την παρουσίαση των εκπομπών του («Ενώπιως Ενωπίω», «Πρόσωπο με πρόσωπο») και στο πλευρό του σε θέση σχολιάστριας θα βρίσκεται η Σία Κοσιώνη. Το διετές συμβόλαιο της δημοσιογράφου με τον ΑΝΤ1 περιλαμβάνει και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Νίκος Χατζηνικολάου, Άκης Παυλόπουλος και Σία Κοσιώνη θα αναλάβουν και όλο το βάρος της παρουσίασης των προεκλογικών εκπομπών που θα έχουν κατάληξη τη βραδιά της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.