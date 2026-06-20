Αρναούτογλου: «Τραγικό αυτό που έκανε ο Λιάγκας – Δεν συνεχίζεις μόνος σου τη συζήτηση»

Συνέχεια στην έντονη τηλεοπτική του αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα έδωσε σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αυτή τη φορά με ηθικές μομφές κατά του γνωστού παρουσιαστή.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, σε δηλώσεις του στο «Ραντεβού το ΣΚ», μίλησε για την τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε στο «Πρωινό» τις προηγούμενες ημέρες, όπου διαφώνησε με τον οικοδεσπότη για το περιεχόμενο των πρωινών εκπομπών τα τελευταία χρόνια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του για την επικράτηση της ενημέρωσης έναντι της ψυχαγωγίας και στις δηλώσεις του χαρακτήρισε αγενέστατη την απόφαση του κ. Λιάγκα να θίξει το θέμα, χωρίς να είναι ο ίδιος παρών.

Αρναούτογλου: «Τραγικό αυτό που έκανε ο Λιάγκας»

«Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα. Επί τούτου δεν είδα το βίντεο. Κάποια στιγμή μου στείλανε και το βίντεο, αυτό που είπε την επόμενη μέρα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι, επειδή ήταν καλεσμένος, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους.

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Καταρχάς, δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Προς τιμήν τους και της αρχισυντάκτριας, τα παιδιά δεχτήκανε να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσαν να πουν «δεν θέλουμε να μιλήσει». Αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα», απαντά ο παρουσιαστής.

«Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά, πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας. Και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζεις μόνος σου. Κι εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος μου», σχολιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Άρα λοιπόν η φράση που είπε ότι ''από ευγένεια δεν του τα είπα'', είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο, το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πείτε, τον είχες λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε.

Νομίζω και οι ακροατές είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, του τα λέω εκείνη την ώρα, τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρώ ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό», σημειώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.