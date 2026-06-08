Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Μετά τη δήλωση για το φλερτ, έγινε χαμός, τύπου διακρίναμε ένα παράπονο»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου ήταν καλεσμένη χθες (7/6) στο «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε από τον Θανάση Πάτρα για τη δήλωση που είχε κάνει πριν μερικές ημέρες στο Πρωινό όπου είχε αναφέρει ότι οι άνδρες δεν τη φλερτάρουν μέσω social media με την εντυπωσιακή παρουσιάστρια να λέει πως μετά τη δήλωση, έχει γίνει χαμός.

«Εγώ είπα τη δική μου αλήθεια γιατί με ρώτησαν τι συμβαίνει στα δικά μου social. Με ρώτησαν "έχεις μηνύματα πολλά;" και είπα "όχι, δεν έχω μηνύματα"», είπε αρχικά η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Μετά από ερώτηση της Άννας Ζηρδέλη για το αν τη φλερτάρουν στον δρόμο , η ίδια απάντησε: «Ούτε καν. Το φλερτ δια ζώσης έχει πεθάνει! Υπάρχει το φλερτ στα social media».

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Βέβαια, όπως εξήγησε, «τώρα, μετά από αυτή τη δήλωση, άσ' το. Έχει γίνει χαμός, τύπου ότι "διακρίναμε ένα παράπονο στις δηλώσεις σου, οπότε να 'μαστε και εμείς".

Δεν ήταν παράπονο ότι δεν μου στέλνουν και να γνωρίσω τον άνθρωπο της ζωής μου. Απλά, γενικά αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει φύγει λίγο το φλερτ».

«Εγώ προτιμώ το φλερτ από κοντά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό στο Instagram με τις φωτιές και τις καρδούλες. Αυτό δεν είναι φλερτ γιατί αυτό είναι σημείο των καιρών», τόνισε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Σε εκείνο το σημείο η Άννα Ζηρδέλη της θύμισε μια ανθοδέσμη που είχε ποστάρει πέρσι με τη Βάλια Χατζηθεοδώρου να σχολιάζει: «Τα λουλούδια είναι πολύ ωραίο φλερτ. Ήταν μια πολύ ωραία ανθοδέσμη, πολύ εντυπωσιακή». Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν ξέρει ποιος της την είχε στείλει.

Όταν τη ρώτησε ο Θανάσης Πάτρας για ποιον λόγο πιστεύει ότι το φλερτ έχει πεθάνει, η Βάλια Χατζηθεοδώρου απάντησε:

«Είναι θέμα ευκολίας. Αν μας αρέσει κάποιος, δεν κάνουμε και πολύ focus εκεί. Μπορεί να κάνουμε τρία like και άμα δεν πάρουμε ανταπόκριση, πάμε παρακάτω. Η προσέγγιση θέλει και λίγο χτίσιμο».