Βρανάκη - Παπαχάμος: Επίσημα παρουσιαστές της ειδικής εκπομπής της ΕΡΤ για Eurovision

Με μια ειδική εκπομπή που σκοπό έχει να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τους 28 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 συνεχίζεται η πορεία προς τον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού από την ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την Παρασκευή 9/1 πως η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος -που συμμετείχαν μαζί με την Μπεττυ Μαγγίρα στο Sing for Greece- αναλαμβάνουν την εκπομπή EurovisionGR που θα προβάλλεται από το Σάββατο 10/1 στις 17:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα στην ΕΡΤ1.

Διαβάστε ακόμα: «Πυρά» για ΕΡΤ και Eurovision: «Γιατί προσπαθεί να μας επιβάλλει την Κέλλυ Βρανάκη;»

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 με τη νέα εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα.

Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ανοίγουν την καρδιά τους στη νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 και μας μιλούν για όλα. Τα τραγούδια τους, η δημιουργική τους τρέλα, οι αγωνίες και οι ελπίδες τους. Μα πάνω από όλα η αγάπη τους για τη Eurovision.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «EurovisionGR», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος υποδέχονται τους THE Astrolabe, Desi G, Παναγιώτη Τσακαλάκο, RIKKI και GARVIN.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, στο πλατό της εκπομπή θα βρίσκονται οι Alexandra Sieti, Niya, Marseaux, ZAF και KIANNA.