Cash or Trash: Αλλάζει ώρα από σήμερα Δευτέρα 29/6 - Πότε θα το βλέπουμε

Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, αλλάζει ώρα προβολής και από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star.

Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

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Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο;

Στο αποψινό επεισόδιο, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Η ιδιαίτερα δραστήρια δικηγόρος Χριστίνα Χαλιλοπούλου αποφάσισε να εκπροσωπήσει έναν συλλέκτη φίλο της, παρουσιάζοντας στο Cash or Trash ένα ξεχωριστό συλλεκτικό αντικείμενο. Παρακολουθώντας καθημερινά την εκπομπή, έχει κάνει τη δική της έρευνα και είναι βέβαιη πως το συγκεκριμένο αντικείμενο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Φοίβου Στρουγγάρη. Θα επιβεβαιωθεί η εκτίμησή της στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών;

Η επιτομή του vintage... και μάλιστα επί τρία! Τα εντυπωσιακά κόκκινα αντικείμενα του Χρήστου προκαλούν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές, με την επίμονη διεκδίκησή τους να δοκιμάζει τις ισορροπίες. Ποιος θα καταφέρει τελικά να τα αποκτήσει σε αυτή τη συναρπαστική μάχη προσφορών;