Με ένα τρυφερό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Dara, η νικήτρια της Eurovision 2026, με την ίδια να εξομολογείται σε ανάρτησή της στο Instagram πως το «Gucci Φόρεμα» ήταν το τραγούδι των παιδικών της χρόνων.

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Συγκεκριμένα η Dara ανέβασε δύο διαδοχικά insta stories στα οποία βλέπουμε αποσπάσματα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Gucci Φόρεμα» που είχε κυκλοφορήσει το 2004 και είχε κάνει τεράστια επιτυχία και έγραψε:

«Αχ, φίλε… Αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού μου και το δικό μου τέρμα αγαπημένο όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να μεταφέρει τόσες αναμνήσεις: την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου».

Το insta story της Dara για τον Γιώργο Μαζωνάκη | @darnadude - Instagram

«Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια», ανέφερε στο τέλος η Dara.