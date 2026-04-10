Διάλειμμα για το Ρουκ Ζουκ από τον ΑΝΤ1; Τι συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλλειμα το Ρουκ Ζουκ από τους τηλεοπτικούς δέκτες, τουλάχιστον για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν εξετάζει ο ΑΝΤ1 μετά από εννέα χρόνια συνεχούς παρουσίας τους τηλεπαιχνιδιού. Είναι γεγονός πως τα νούμερα τηλεθέασης παρουσίασαν φέτος πτωτική πορεία ωστόσο δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψιν το γεγονός πως το παιχνίδι μετακινήθηκε από την ώρα μετάδοσης του επί πολλά χρόνια δίνοντας τη θέση του στις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού.

Όσον αφορά στο «Moments» η συμφωνία του ΑΝΤ1 με τη Foss Productions περιλαμβάνει συνολικά 12 επεισόδια σε πρώτη φάση και είναι βέβαιο πως δεν θα προβληθούν όλα τη φετινή σεζόν καθώς πρόκειται για event show χωρίς σταθερή συχνότητα προβολής. Απομένει να δούμε βέβαια εάν θα προταθεί κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ στην παρουσιάστρια πέραν του βραδινού προγράμματος. Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.