Ο Δημήτρης Πανόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στο Weekend Live που συμπαρουσιάζει φέτος με τη Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και του χρόνου, αλλά και στο ενδεχόμενο να ξαναέκανε πρωινό μαγκαζίνο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ακόμα απάντησε στο αν θα έκανε δίδυμο με κάποια άλλη παρουσιάστρια ή κάποιον παρουσιαστή, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θα ξανασυνεργαζόταν με τη Ναταλία Γερμανού, η αντίδρασή του ήταν μάλλον απρόβλεπτη.

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«Κάθε χρονιά, στο τέλος της σεζόν, κρατάω τα θετικά, παίρνω δύναμη και προσπαθώ από τα λάθη να διορθώσω για την επόμενη σεζόν», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Όσον αφορά το αν θα συνεχιστεί η εκπομπή και του χρόνου, ο δημοσιογράφος απάντησε ότι «η πρόθεσή μας είναι καλή και είμαστε και έτοιμοι. Έχουμε συζητήσει με το κανάλι, αλλά περισσότερα πράγματα δεν θα τα ανακοινώσω εγώ, είναι δουλειά του καναλιού».

Σχετικά με τη θεματολογία της εκπομπής ο ίδιος σχολίασε ότι «μας ταίριαξε περισσότερο το ελεύθερο - κοινωνικό ρεπορτάζ στην εκπομπή ως σύνολο οπότε είναι λογικό να δώσουμε λίγο παραπάνω χώρο.

Είμαστε σε διαδικασία που συζητάμε αν θα βάλουμε και ψυχαγωγία και ποια θα είναι η δομή της εκπομπής».

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Με αφορμή την κόντρα Αρναούτογλου - Λιάγκα, ο Δημήτρης Πανόπουλος σχολίασε πως «αν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεφε και έκανε πρωϊνό, θα ήταν ίσως μια πάρα πολύ καλή επιλογή και για το κανάλι και για τους τηλεθεατές».

«Δεν θα πω όχι σχεδόν για κανένα πρόσωπο για να έκανα τηλεοπτικό δίδυμο. Εξαρτάται η στιγμή, το περιβάλλον, η εκπομπή. Αυτό με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση και μετά αν με τον άνθρωπο που είναι να το κάνω αν μπορούμε να βρούμε κοινό κώδικο επικοινωνίας», απάντησε για ενδεχόμενο συνεργασία του.

Τέλος, όταν η Μένια Κούκου τον ρώτησε, αν «θα συνεργαζόσουν και πάλι με τη Ναταλία Γερμανού;», ο Δημήτρης Πανόπουλος χαμογέλασε, δεν απάντησε, χαμογέλασε, της έκανε χειροφίλημα και αποχαιρέτησε.