Ναταλία Γερμανού: Η φωτογράφιση που βάζει τέλος στα σενάρια για «κόψιμο» του Καλύτερα δε Γίνεται

Τις προηγούμενες ημέρες ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε ήθελε το «Καλύτερα δε Γίνεται» να μη συνεχίζεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με τον Alpha, αλλά και τη Ναταλία Γερμανού να το διαψεύδουν, ενώ σήμερα ήρθε και η επιβεβαίωση ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά και του χρόνου.

Η Ναταλία Γερμανού έκανε τη φωτογράφιση για τη νέα σεζόν του «Καλύτερα δε Γίνεται» στον Alpha και θέλησε να ανεβάσει μερικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια στη σελίδα της στο Instagram.

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«Μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτι χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα!», έγραψε στη λεζάντα η Ναταλία Γερμανού, κάνοντας tag τον φωτογράφο Thomas Braut και γράφοντας ακόμα: «Χαίρομαι τόσο πολύ για τη φιλία μας. Σας ευχαριστώ όλους!».

Στα δε hashtags συμπεριέλαβε και το tag «#season9» που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το αν συνεχίζεται του χρόνου το Καλύτερα δε Γίνεται ή όχι.