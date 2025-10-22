Ο Διονύσης Σαββόπουλος που έφυγε στα 81 του χρόνια χτυπημένος από τον καρκίνο τον οποίο και πάλεψε γενναία δεν αφήνει μόνο μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη στο χώρο της μουσικής αλλά και μια σημαντική τηλεοπτική βιβλιοθήκη. Το κύκνειο άσμα του δεν είναι άλλο από το ντοκιμαντέρ «Long Play» του οποίου το πρώτο επεισόδιο όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΣΚΑΪ Κωνσταντίνος Ζούλας θα μεταδοθεί σήμερα Τετάρτη 22 10 στις 21.00.

Στα ντοκιμαντέρ ο αξέχαστος πια καλλιτέχνης διηγείται ιστορίες που σημάδεψαν την ζωή του αλλά και τις ζωές όλων μας από το 1965 που κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο ως σήμερα, ενώ για τελευταία φορά τραγουδάει με την κιθάρα και τη μοναδική φωνή του τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι από τη δισκογραφία του.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ που όπως είχε προγραμματιστεί θα μεταδοθεί το Νοέμβριο, μιλούν στον Παύλο Τσίμα προσωπικότητες που διασταυρώθηκαν μαζί του στα εύκολα και στα δύσκολα, ενώ το εικαστικό κομμάτι που είναι τηλεοπτικά καινοτόμο, έχει την υπογραφή του Αλέξη Κυριτσόπουλου, του συνοδοιπόρου και φίλου του Σαββόπουλου, με έργα που σχεδίασε ειδικά για το συγκεκριμένα ντοκιμαντέρ τα οποία αποκτούν ζωή μέσω animation.

Η τηλεοπτική «καριέρα» του Διονύση Σαββόπουλου ξεκινά ταυτόχρονα με την έναρξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα! Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στην ΤΕΔ (Τηλεόραση Ενόπλων Δυνάμεων) μετέπειτα ΥΕΝΕΔ στις 19 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου του 1967 δύο μήνες πριν την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος από το οποίο ο Σαββόπουλος διώκτηκε.

Σταθμός της τηλεοπτικής του πορείας είναι επίσης το ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος», γυρισμένο πριν από 50 χρόνια σε ασπρόμαυρο φιλμ 16mm του ΕΙΡΤ το οποίο είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX σε νέα ψηφιοποιημένη κόπια, από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Λάκης Παπαστάθης για τον Διονύση Σαββόπουλο, με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη για λογαριασμό του ΕΙΡΤ, με το οποίο «συστήθηκε» ο νεαρός ακόμη Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός στο κοινό της ελεύθερης τηλεόρασης μετά τη Δικτατορία. Στο ERTFLIX έχει ήδη ανέβει η συναυλία που έδωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, τον Ιούλιο του 2024, με τίτλο «Η δική μας Μεταπολίτευση».

Ξεχωριστή τηλεοπτική στιγμή και το «Σπίτι με το Mega» αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που μεταδόθηκε σε πρώτη μετάδοση στις 21 Νοεμβρίου του 2020. Για πρώτη φορά ο Διονύσης Σαββόπουλος έστησε μία τηλεοπτική συναυλία με τραγούδια που αφηγήθηκαν τη ζωή και τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Ο δημιουργός είχε υποδεχθεί στο πλευρό του τους Μανώλη Μητσιά, Χρήστο Δάντη, Βιολέτα Ίκαρη και Mente Fuerte.