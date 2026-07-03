Δύσκολο φινάλε για Λιάγκα: «Πρώτη φορά τελειώνει εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί του χρόνου»

Αυλαία έριξε η εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα για πρώτη φορά να μην μπορεί να απαντήσει αν ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για την επόμενη σεζόν ή όχι. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας» είπε ο παρουσιαστής της πρωινής infotainment εκπομπής που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν δίσταζε να αφήνει στον αέρα υπονοούμενα για αυτό το ασαφές μέλλον.

«Είναι η ώρα που σιχαίνομαι να ζω κάθε χρονιά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη κάθε τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιώ.

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Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Μπορεί να έρθουν κάποιοι καινούριοι.

Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, αυτή η εκπομπή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν. Στις infotainment εκπομπές, το Πρωινό έκοψε πρώτο το νήμα.

Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δε μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία» είπε ο Γιώργος Λιάγκας και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Κλείνοντας ανέφερε: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους γι’ αυτό το ταξίδι που μου έχετε επιτρέψει να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Να ‘στε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Γεια σας».