Η Μεγάλη Χίμαιρα: Έκανε χαμό στο ERTFLIX και έρχεται στην ΕΡΤ1 - Τι ώρα είναι η τηλεοπτική πρεμιέρα

Τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χίμαιρας», που προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου 2026, έχουν ήδη καταγράψει τεράστιο αριθμό θεάσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε τρεις μέρες έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 600.000 προβολές.

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση που μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων κάνει απόψε Κυριακή 4/1 την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική του πρεμιέρα.

Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, θα γίνει απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο.

Η Mεγάλη Xίμαιρα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά

Fotini Peluso (Μαρίνα)

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης)

Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς)

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρείζενα)

Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας)

Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ)

Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα)

Βάσω Ιατροπούλου (Τασία)

Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή)

Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός)

Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός)

Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης)

Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη)

Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης)

Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης)

Yara Fares (Ζωή Καστρινού)

Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη)

Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης)

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου)

Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά.

Και οι Ιταλοί ηθοποιοί:

Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας)

Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας)

Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo)

Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής)

Camilla Colombo (Υπηρέτρια)

Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10)

Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14)

Luciano Montrone (Ιερέας)

Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας)

Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος)

Stefano Poeta (Andre)

Οι βασικοί χαρακτήρες της «Μεγάλης χίμαιρας»

Οι πρωταγωνιστές στη σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα» | ΕΡΤ

ΜΑΡΙΝΑ (FOTINI PELUSO)

Η Μαρίνα είναι μια νεαρή Ιταλίδα που φλέγεται από πάθος και επιδιώκει τη σωματική και συναισθηματική σύνδεση – μια γυναίκα για την οποία η θηλυκότητα και ο ρόλος της μητέρας είναι άρρηκτα δεμένες και αδιαχώριστες μεταξύ τους.

Διαβάστε ακόμα: Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Γεννημένη στην Τεργέστη, η Μαρίνα χάνει τον πατέρα της σε μικρή ηλικία και τελικά μεγαλώνει αποκλειστικά με τη μητέρα της, η οποία εργάζεται ως σεξεργάτρια πολυτελείας και δέχεται τους πελάτες της στο ίδιο σπίτι, γεγονός που τραυματίζει τη σχέση της Μαρίνας με τον έρωτα.

Η Μαρίνα βρίσκει καταφύγιο στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γίνεται μία από τις πρώτες γυναίκες κατόχους διδακτορικού, ενώ οι σχέσεις της με τους άντρες τελειώνουν η μία μετά την άλλη, εξαιτίας της έλλειψης ερωτικής απόλαυσης που η ίδια βιώνει.

Όλα όμως αλλάζουν όταν ερωτεύεται τον Γιάννη, έναν Έλληνα καπετάνιο που θα απελευθερώσει το σώμα της και θα της χαρίσει την πρώτη ολοκληρωμένη ερωτική της εμπειρία.

Η Μαρίνα τον ερωτεύεται παράφορα και τον ακολουθεί στην πατρίδα του, τη Σύρο – όπου σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις βαθύτερες επιθυμίες και τους φόβους του τραυματισμένου της εαυτού, ακολουθώντας μια διαδρομή αντίστοιχη με αυτή μιας ηρωίδας αρχαίας τραγωδίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

Ο Γιάννης, καπετάνιος και ιδιοκτήτης του πλοίου «Χίμαιρα», είναι όμορφος, αρρενωπός και τρελά ερωτευμένος μαζί της. Είναι εκείνος που ενεργοποιεί τις αισθήσεις της Μαρίνας, που ξυπνά το σώμα της.

Τη λατρεύει, τη φροντίζει, της μένει συναισθηματικά πιστός, είναι εξαιρετικά συνεπής, σχεδόν αλάνθαστος, τόσο στους κοινωνικούς όσο και στους οικογενειακούς του ρόλους.

Καλύπτει τις ανάγκες της Μαρίνας για σταθερότητα και συντροφικότητα, χωρίς να υστερεί στη σωματική επαφή. Αν η Μαρίνα δεν είχε να διαχειριστεί το τραυματικό παρελθόν της, ο Γιάννης θα ήταν ιδανικός.

Η Μαρίνα δεν μπορεί όμως να μοιραστεί μαζί του ούτε το παρελθόν της, ούτε τις πνευματικές της αναζητήσεις – κι αυτό εν τέλει, θα αποδειχτεί μοιραίο και για τους δυο τους.

ΜΗΝΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΟΣ)

Ο Μηνάς, ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη, φοιτητής της Νομικής και εραστής των τεχνών και της ποίησης, είναι το ακριβώς αντίθετο του Γιάννη. Ευαίσθητος, αλλά ελκυστικός με τον δικό του τρόπο, ο Μηνάς αδυνατεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε συνθήκη σταθερότητας.

Όταν τον γνωρίζει η Μαρίνα, σπουδάζει και ζει από τα χρήματα της οικογένειας, οι σχέσεις του με τις γυναίκες είναι, όπως φαίνεται, φευγαλέες και ρηχές και ο μόνος κανόνας που καθορίζει τις επιλογές της ζωής του είναι το πάθος. Η Μαρίνα έλκεται από εκείνον, ποθώντας όλα όσα δεν μπορεί να της δώσει ο Γιάννης: πνευματική διέγερση, πάθος, δράμα…

ΡΕΪΖΕΝΑ (ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ)

Η Ρεΐζενα, μητέρα του Γιάννη και του Μηνά, είναι η ζωντανή προσωποποίηση του νησιού της Σύρου. Μοιάζει με βράχο στο χείλος της θάλασσας: τα διαδοχικά κύματα την έχουν απογυμνώσει από καθετί περιττό, από ό,τι δεν είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει την άχρονη, επαναλαμβανόμενη κίνησή τους.

Ταυτόχρονα, ως παλαιά πλοιοκτήτρια και αριστοκράτισσα του νησιού, κατέχει μια βαθιά γνώση που απορρέει από την εμπειρία της ζωής και τη διαίσθηση. Η εμφάνιση της Μαρίνας την αναστατώνει: διαισθάνεται πως όσα τη χωρίζουν από αυτή τη γυναίκα είναι πολύ περισσότερα από όσα τις ενώνουν.

Η δυσκολία στην επικοινωνία τους δεν είναι γλωσσική, είναι πρωτίστως βιωματική, υπαρξιακή – η Ρεΐζενα έχει αποδεχθεί για τον εαυτό της τον ρόλο που η κοινωνία επιφύλασσε στις γυναίκες εκείνης της εποχής, ενώ η Μαρίνα εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή της για να της θυμίσει μια άλλη, πιο παθιασμένη, ηδονιστική στάση απέναντι στη ζωή…