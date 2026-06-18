Κρίνο και αγκάθι: Αυτοί είναι οι ηθοποιοί που έχουν «κλειδώσει» για τη σειρά

Η ελληνική εκδοχή της τουρκικής επιτυχίας «Ask Ve Mavi» έρχεται από τη νέα σεζόν στις οθόνες μας μέσα από τον ΑΝΤ1 με τον τίτλο «Κρίνο και αγκάθι» και ένα καστ που θα συζητηθεί.

Πρόκειται για μια σειρά εποχής που διαδραματίζεται στην Αρκαδία του 1959 και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός και το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου.

Στο επίκεντρό της κρυφοί δεσμοί, μυστήρια και αποκαλύψεις.

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Η υπόθεση της σειράς

Μια αγάπη που δεν έπρεπε να γεννηθεί.

Ένα μυστικό που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί.

Και ένα παρελθόν που ζητά δικαίωση.

Όταν η αλήθεια ανθίσει, όλοι θα πληγωθούν από τα αγκάθια της εκδίκησης.

Γιατί η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να επιστρέφει. Και τότε, όλα όσα έμοιαζαν βέβαια γίνονται στάχτη.

Ένας κόσμος γεμάτος πάθη, σκιές και απαγορευμένες επιλογές ξυπνά.

Αρκαδία 1959

Μια γυναίκα, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της, παντρεύεται τον άνθρωπο που του στέρησε τη ζωή με σκοπό να τον καταστρέψει. Όμως, ακολουθώντας αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε προβλέψει ποτέ: τον έρωτα.

Ανάμεσα σε οικογενειακούς δεσμούς, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και αλήθειες που παρέμειναν θαμμένες για χρόνια, τίποτα δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Γιατί όταν το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς

Έξι πρόσωπα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς. Η Αναστασία Παντούση, την καρδιά της οποίας κλέβει ο Γιώργος Γεροντιδάκης που συνεχίζει στον ΑΝΤ1 μετά το Grand Hotel.

Ο Γιάννης Τσορτέκης, η Μαρία Ζορμπά, η Κατερίνα Διδασκάλου, αλλά και ο Στέλιος Μάϊνας θα συμπληρώσουν το δυνατό καστ ερμηνειών.

Το teaser γεμάτο μυστήριο

Ο ΑΝΤ1 κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο τρέιλερ της νέας του σειράς «Κρίνο και αγκάθι» που έρχεται να καθηλώσει το κοινό, τη νέα τηλεοπτική σεζόν. «Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει» αναφέρεται στο τρέιλερ που κρατά το μυστήριο δείχνοντάς μας μόνο μια νεαρή γυναίκα ντυμένη νύφη και κρατώντας μυστικά τα πρόσωπα της σειράς.



