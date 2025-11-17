Ετεοκλής Παύλου: «Δεν είμαι και τόσο προικισμένος» - Η επική απάντηση της Χατζίδου

Σε μεγάλα κέφια σήμερα (17/11) στo Breakfast@Star αφού μια ατάκα του Ετεοκλή Παύλου περί μεγέθους έγινε αφορμή για να γίνει «χαμός» από γέλια στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Star.

Το κερασάκι δε στην τούρτα ήταν το σχόλιο της Ελένης Χατζίδου που ήρθε λίγα δευτερόλεπτα με τον παρουσιαστή να μην κρύβει πως αυτό ήθελε να ακούσει από τη γυναίκα του.

Συγκεκριμένα, στο Breakfast@Star προβλήθηκε η ακόλουθη δήλωση του Δημήτρη Σταρόβα «όταν χάνεις κιλά, έχεις και οπτική επαφή με σημεία του σώματος» με τον Ετεοκλή Παύλου να σχολιάζει από πλευράς του:

«Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε, πραγματικά! Το έχω ζήσει, παιδιά. Όταν είχα πάρει πάρα πολλά κιλά, δεν έβλεπα όλα τα σημεία του σώματος με την ίδια ευκολία. Δεν είμαι και τόσο προικισμένος, αλλά δεν έβλεπα».

Όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες του στο πλατό γέλασαν και άρχισαν να σχολιάζουν με τη Μαίρη Αργυριάδου να λέει: «αλλάξτε το σούπερ, "Ετεοκλής Παύλου, δεν είμαι και τόσο προικισμένος"».

«Όχι δεν λέω αυτό, αλλά το έχω βιώσει αυτό και είναι αλήθεια! Μην ντρεπόμαστε να το πούμε», της απάντησε ο Ετεοκλής Παύλου με τους ανθρώπους στο πλατό του Breakfast@Star να λύνονται στα γέλια.

Σε εκείνο το σημείο η Ελένη Χατζίδου γύρισε στον σύζυγό της και του είπε «Μια χαρά είσαι» για να απαντήσει ο Ετεοκλής Παύλου: «Αυτό το σχόλιο ήθελα».

«Too much information, σε αυτή την εκπομπή», ήταν το σχόλιο της Λιλής Πυράκη.