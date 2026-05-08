Ετοιμάζεται για τους Metallica η Σκορδά: «Αυτά θα ακούσουμε το Σάββατο; - Χαρίζω τα εισιτήρια»

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο το βράδυ. Μεταξύ των ατόμων που θα δώσουν το παρών, είναι και η Φαίη Σκορδά, η οποία φαίνεται να...μετάνιωσε για το εισιτήριο της.

Όπως διαπιστώνεται από το απόσπασμα του Mega, θα πάει όλη η ομάδα του «Buongiorno» και η Κατερίνα Ζαρίφη είναι αυτή που τους «έσυρε» καθώς φαίνεται ότι ακούει φανατικά τη μπάντα.

Στο απόσπασμα, από την έναρξη της εκπομπής, ακούγεται το Master of Papets. «Αυτά θα ακούσουμε το Σάββατο; Αυτά θα ακούσουμε το Σάββατο; Πουλάω δυο εισιτήρια. Έχω δύο εισιτήρια. Τα χαρίζω μάλλον», είπε χιουμοριστικά η παρουσιάστρια.

«Τι φοράνε στην συναυλία; Τακούνια, όχι.», ρώτησε, με τους συνεργάτες της να της απαντάνε επίσης χιουμοριστικά.