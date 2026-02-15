Ο good job Nicky ερμήνευσε πριν από λίγα λεπτά στη σκηνή του αποψινού (15/2) Sing For Greece το τραγούδι Dark Side Of The Moon με το οποίο διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 που θα λάβει χώρα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ήδη από πριν εμφανιστεί στη σκηνή φάνηκε ότι το κοινό στον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών όπου διεξάγεται ο Τελικός ανυπομονούσε για την εμφάνιση του Good Job Nicky, ο οποίος στο τέλος απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα για την εμφάνισή του.

Ο ενθουσιασμός του κοινού μόνο τυχαίος δεν είναι αφού ο Good Job Nicky μαζί με τον Akyla ήταν εξ αρχής τα μεγάλα φαβορί του Sing For Grece για τη φετινή Eurovision.

Good Job Nicky: Η εμφάνισή του στον Τελικό του Sing For Greece