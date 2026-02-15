Η μεγάλη στιγμή έφτασε και έτσι απόψε Κυριακή (15/2) στο τέλος του Μεγάλου Τελικού του Sing For Greece θα ανακοινωθεί το τραγούδι, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Ο Τελικός, ο οποίος ξεκίνησε στις 21.00 με παρουσιαστές την Μπέττυ Μαγγίρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Γιώργο Καπουτζίδη, βρίσκεται σε εξέλιξη με τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες, οι οποίοι προκρίθηκαν από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό να ανεβαίνουν στη σκηνή, παρουσιάζοντάς μας για ακόμα μία φορά τα τραγούδια τους.

Να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ διοργάνωσε - πριν τον Μεγάλο Τελικό - δύο Ημιτελικούς στους οποίους είδαμε συνολικά 28 τραγούδια, 14 στον Α' και 14 στον Β' Ημιτελικό με 7 και 7 τραγούδια αντίστοιχα να περνάνε στον σημερινό Τελικό.

Η μεγάλη αλλαγή απόψε (15/2) σε σχέση με τους δύο Ημιτελικούς - όπου ψήφισε μόνο το κοινό - είναι ότι το νικητήριο τραγούδι, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision, θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης, δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%), ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Δείτε στη συνέχεια τα βίντεο με τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών για τη Eurovision 2026 στη σκηνή του Τελικού του Sing For Greece.

Τελικός - Sing For Greece: Τα βίντεο με τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών

«YOU & I», STYLIANOS

«Mad About it», D3lta

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Χάνομαι», Marseaux

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«Europa», STEFI

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Paréa», Evangelia

«ASTEIO», ZAF

«Ferto», Akylas

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«The Other Side», Alexandra Sieti