Ο Akylas ήταν εξ αρχής το μεγάλο φαβορί και είναι τελικά και ο μεγάλος νικητής στον αποψινό (15/2) Τελικό του Sing For Greece 2026, παίρνοντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή του Τελικού του Sing For Greece

Λίγα λεπτά τα μεσάνυχτα ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με την Klavdia ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού με το 24άρι να πηγαίνει στον Akyla, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του και να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μάλιστα, η Μπέττυ Μαγγίρα ζήτησε από τη μητέρα του Akyla να ανέβει στη σκηνή με την ίδια να είναι εξίσου συγκινημένη με τον γιο της.

Στο τέλος της βραδιάς ο Akylas ερμήνευσε και πάλι το Ferto στη σκηνή, ξεσηκώνοντας για ακόμα μία φορά όλους όσους βρίσκονταν στον Πολυχώρο του Φεστιβάλ Αθηνών και μαζί και εμάς.

Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Η θεαματική έναρξη του Τελικού - Οι διαγωνιζόμενοι σήκωσαν ψηλά την Κατερίνα Bρανά που αποθεώθηκε

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που η ΕΡΤ διοργάνωσε - πριν τον Μεγάλο Τελικό - δύο Ημιτελικούς στους οποίους είδαμε συνολικά 28 τραγούδια, 14 στον Α' και 14 στον Β' Ημιτελικό με 7 και 7 τραγούδια αντίστοιχα να περνάνε στον σημερινό Τελικό.

Eurovision 2026 - Sing For Greece Τελικός: Οι βαθμοί της διεθνούς επιτροπής

Eurovision 2026 Sing For Greece Τελικός: Οι βαθμοί της Διεθνούς Επιτροπής | Ertflix

Eurovision 2026 - Sing For Greece Τελικός: Οι βαθμοί της ελληνικής επιτροπής

Eurovision 2026 Sing For Greece Τελικός: Οι βαθμοί της Ελληνικής Επιτροπής | Ertflix

Eurovision 2026 - Sing For Greece Τελικός: Η τελική κατάταξη μαζί με τους βαθμούς του κοινού

Eurovision 2026 - Sing For Greece Τελικός: Ο Akylas ο μεγάλος νικητής | Ertflix

Η μεγάλη αλλαγή απόψε (15/2) σε σχέση με τους δύο Ημιτελικούς - όπου ψήφισε μόνο το κοινό - είναι ότι το νικητήριο τραγούδι, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision, θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης, δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%), ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Η φετινή Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στα μέσα του ερχόμενου Μαΐου με τον Α' Ημιτελικό να είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 12/5, τον Β' Ημιτελικό για την Πέμπτη 14/5 και τον Μεγάλο Τελικό για το Σάββατο 16 Μαΐου.

Καλή επιτυχία Akyla!

Eurovision 2026: Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες του Τελικού του Sing For Greece

«YOU & I», STYLIANOS

«Mad About it», D3lta

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Χάνομαι», Marseaux

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«Europa», STEFI

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Paréa», Evangelia

«ASTEIO», ZAF

«Ferto», Akylas

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«The Other Side», Alexandra Sieti