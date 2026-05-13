Παυλόπουλος και Οικονόμου ντύθηκαν... Akylas

Οι παρουσιαστές του ΣΚΑΪ Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου έχουν μπει σε ρυθμούς Eurovision και αποφάσισαν να πανηγυρίσουν την είσοδο της Ελλάδας στον τελικό, ντυμένοι... Akylas.

Καθώς παρουσιαζόταν το ρεπορτάζ για την ελληνική επιτυχία, οι παρουσιαστές έδειξαν στην δημοσιογράφο τους μία φωτογραφία που «τράβηξαν» στο σήμα του ΣΚΑΪ.

«Επειδή πάτε όλες οι παρουσιάστριες και βγάζετε φωτογραφίες, βγάλαμε και εμείς μία».

Στην εικόνα, που στην πραγματικότητα είναι προϊόν ΑΙ, φαίνονται να έχουν γύρει στον τοίχο, φορώντας ρούχα ίδια με αυτά του Akyla.

«Στον Άκη πάει περισσότερο» σχολίασε ο κ. Οικονόμου και δεσμεύτηκε πως θα του αγοράσει το ιδιαίτερο σκουφί. «Τις μπότες θέλω» απάντησε εκείνος.