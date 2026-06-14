Μήνυση από την Τάιρα Μπανκς στο Netflix για το ντοκιμαντέρ του Next Top Model - Τι ζητάει;

Η Τάιρα Μπανκς υπέβαλε μήνυση κατά του Netflix για δυσφήμιση, καταγγέλλοντας παραποίηση της συνέντευξής της στο ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model».

Το σούπερ μόντελ στρέφεται νομικά κατά του Netflix, της 89 Blocks Holdings, της EverWonder Studio, της Netflix Music και των συν-σκηνοθετών Mor Loushy και Daniel Sivan, κατηγορώντας τους για παρουσίαση ψευδούς εικόνας, δυσφήμιση μέσω υπονοουμένων, παραβίαση σύμβασης και ψευδή εμπορική εκμετάλλευση του ονόματός της.

Σύμφωνα με την αγωγή, που επικαλείται το Variety, υποστηρίζεται ότι η πρώην παρουσιάστρια του «America’s Next Top Model» παραχώρησε συνέντευξη διάρκειας περίπου τρεισήμισι ωρών για το ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model», η οποία τελικά περιορίστηκε σε μόλις 16 λεπτά.

Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, το υλικό που διατηρήθηκε «ανασυντέθηκε με τρόπο που υποστήριζε ένα ψευδές και δυσφημιστικό αφήγημα, άσχετο με όσα πραγματικά εξέφρασε». Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αυτοκριτική που άσκησε η Μπανκς για ορισμένες αδυναμίες της εκπομπής παραλήφθηκε.

«Ακόμη χειρότερα», αναφέρει η αγωγή, «το ψευδές αφήγημα που κατασκεύασαν οι παραγωγοί -μέσω επιλεκτικού μοντάζ, σκόπιμων παραλείψεων και "χειρουργικής" παραποίησης συνεχόμενου οπτικού υλικού- παρουσίαζε την Μπανκς ως κάποια που εν γνώσει της επέτρεψε τη σεξουαλική κακοποίηση μιας διαγωνιζόμενης στην εκπομπή της, εκμεταλλεύτηκε το τραύμα της για λόγους τηλεθέασης και στη συνέχεια δεν μπορούσε καν να θυμηθεί το περιστατικό όταν ερωτήθηκε σχετικά». Το δικόγραφο προσθέτει ότι «η εικόνα αυτή είναι απολύτως κατασκευασμένη και μεταδόθηκε από το Netflix σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως».

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Η αγωγή αναφέρεται στο παράδειγμα της Shandi Sullivan, διαγωνιζόμενης του δεύτερου κύκλου του «America’s Next Top Model».

«Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει το κοινό σχετικά με το “ANTM” τα τελευταία είκοσι χρόνια αφορά μια βραδιά κατά την οποία η κ. Sullivan ήταν μεθυσμένη, συνευρέθηκε ερωτικά με έναν άνδρα στο Μιλάνο και στη συνέχεια ομολόγησε γρήγορα την απιστία της στον επί χρόνια σύντροφό της», αναφέρει η αγωγή.

«Στη σειρά του Netflix, η κ. Sullivan περιγράφει το περιστατικό ως σεξουαλική επίθεση - κάτι που η κ. Banks δεν είχε ακούσει ποτέ στο παρελθόν και για το οποίο δεν είχε ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της».

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Σύμφωνα με το δικόγραφο, έχοντας αποκρύψει αυτή την πληροφορία, η σκηνοθέτις Mor Loushy ρώτησε την Banks: «Θυμάσαι την ιστορία με τη Shandi;». Στο επεισόδιο, η Banks φαίνεται να κοιτάζει προς τα πάνω, να λέει «εμ...» και αμέσως μετά η εικόνα κόβεται σε μαύρο. «Το υπονοούμενο είναι καταστροφικό και σκόπιμο», υποστηρίζει η αγωγή. «Ότι η Tyra Banks δεν μπορεί καν να θυμηθεί την ιστορία μιας γυναίκας που δέχθηκε επίθεση στην εκπομπή της».

Οι δικηγόροι της Banks ισχυρίζονται ότι το πλήρες, αμοντάριστο υλικό δείχνει την ίδια να γνέφει καταφατικά και να λέει: «Ναι, θυμάμαι την ιστορία της».

Η Banks, η οποία παρουσίαζε το «America’s Next Top Model» επί 22 κύκλους από το 2003, ζητά να εκδικαστεί η υπόθεση από σώμα ενόρκων και να επιδικαστεί «κατάλληλο» ποσό αποζημίωσης με τιμωρητικό χαρακτήρα για τη φερόμενη προσβολή που υπέστη.

