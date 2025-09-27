GNTM6: Νάρκισσος όνομα και πράμα - «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω»

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι κριτές του GNTM6 στο 2ο επεισόδιο, όταν συνάντησαν τον καθ’ ομολογία «νάρκισσο».

Ο μελαχρινός διαγωνιζόμενος θέλησε να βρεθεί στο ριάλιτι μόδας με μοναδικό στόχο να τον κερδίσει πριν φύγει μόνιμα από την Ελλάδα.

Έτσι, όταν βρέθηκε με αέρα και άνεση στο πλατό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Έντι Γαβριηλίδης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης ζήτησαν εύλογα να τον γνωρίσουν.

«Ονομάζομαι Νάρκισσος Τζιλόπουλος» είπε ο νεαρός διαγωνιζόμενος προκαλώντας την μεγαλύτερη δυνατή έκπληξη σε όλους τους κριτές του GNTM. «Νάρκισσος;» ακούστηκε σαν ερώτηση από τα στόματα όλων για να επιβεβαιώσει, βεβαίως, ο παίκτης του ριάλιτι μόδας το όνομα του.

«Νάρκισσος! Απλά λέω ναι. Ναι, με έχει βαπτίσει έτσι ο παππάς. Με βούτηξε και με είπε… Νάρκισσο» εκμυστηρεύτηκε αρχικά το νεαρό μοντέλο για να συμπληρώσει πως «είμαι 21 ετών, κατάγομαι από την Ημαθία και έχω σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling. Ασχολούμαι μ’ αυτό, από τα 18 μου όμως άρχισα επαγγελματικά και το μόντελινγκ και κάπως ο χώρος της μόδας με έχει απορροφήσει αρκετά».

Μεταξύ άλλων, δε, ο Νάρκισσος ξεκαθάρισε από νωρίς πως «ήρθα να κερδίσω και να φύγω».

Πέρασε στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».



