GNTM6: Τσαντίστηκε η Χριστιάνα με τους κριτές: «Να παίρνω τι; Τα λίγα τα λεφτά και να τρώω ώρες;»

Δεν πήγε έτσι όπως περίμενε, η οντισιόν στο GNTM6, η Χριστιάνα, η οποία η αλήθεια είναι τα πήρε λίγο με τους κριτές, όταν άκουσε πως δεν κάνει για μοντέλο και την «βλέπουν» περισσότερο για παρουσιάστρια.

«Σε προτιμώ με ρούχα και να μου μιλάς. Ήθελα να σε φάω ζωντανή σαν ένα ωραίο μεζεδάκι, γλυκάκι. Με το μαγιό βλέπω ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, αλλά δεν βλέπω μοντέλο» άκουσε από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Κάνεις για παρουσιάστρια δεν κάνεις για μοντέλο».

Η Χριστιάνα τρελάθηκε με αυτά που άκουσε. Το «έχεις γλυκό προσωπάκι, να δοκιμάσεις στην τηλεόραση» δεν της άρεσε καθώς όπως είπε: «Να παίρνω τι; Τα λίγα τα λεφτά και να τρώω ώρες; Υπάρχουν και πιο έξυπνοι τρόποι να βγάλεις χρήμα».

«Ξέρω την αξία μου. Περίμενα να περάσω, είμαι σε γραφείο, έχω δουλέψει» είπε στους κριτές ενώ στην κάμερα πέταξε και την σπόντα της: «Χάρηκα για την ταλαιπωρία που βίωσα μέχρι τώρα για το τίποτα».