Χωρίς τέλος το πινγκ-πονγκ με σπόντες Λιάγκα και ΑΝΤ1: Πότε θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις

Συνεχίζεται η προσπάθεια του Γιώργου Λιάγκα για… πινγκ – πονγκ με σπόντες και υπονοούμενα για το μέλλον της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 αλλά και ευρύτερα της παρουσίας του στην τηλεόραση χωρίς να υπάρχει επισήμως καμία απάντηση ή αντίδραση από το κανάλι. Ανεπίσημα ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως το δίκτυο εμμένει σε «σκληρή» γραμμή περιστολής του μπάτζετ του «Πρωινού» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν σε όλα τα επίπεδα.

Το θέμα αναμένεται να έχει κλείσει μέχρι το τέλος Μάη μεταξύ των δύο πλευρών με τις προβλέψεις να αναφέρουν πως εν τέλει ο Γιώργος Λιάγκας θα συμφωνήσει για την παραμονή του στο κανάλι του Αμαρουσίου έστω και με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με αυτούς του τρέχοντος συμβολαίου του που λήγει τον επόμενο μήνα. Ο πιο «ασφαλής» από την υπάρχουσα ομάδα πρέπει να θεωρείται ο Τάσος Τεργιάκης ενώ κάποιες πηγές αναφέρουν πως ναι μεν ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει εισηγήσεις για την ομάδα που θέλει μπροστά και πίσω από τις κάμερες ωστόσο οι τελικές διαπραγματεύσεις με συνεργάτες από την υπάρχουσα ομάδα ή και νέους θα γίνουν τελικά από τον ΑΝΤ1.