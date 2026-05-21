Καμπούρη σε Λιάγκα: «Με στενοχώρησες γιατί με αποκάλεσες ψηφοφόρο της Καρυστιανού, με χρωμάτισες»

Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνουν σήμερα (21/5) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και νωρίτερα στο Πρωινό η Δέσποινα Καμπούρη μάλλον ξάφνιασε τον Γιώργο Λιάγκα όταν εκείνος είπε πάνω στη συζήτηση αναρωτήθηκε μήπως είναι εκείνη η παρουσιάστρια που φημολογείται ότι θα συμμετέχει στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μεταξύ των δύο ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Δ.Κ.: Τώρα εσύ κάνεις πλάκα, αλλά να ξέρεις ότι χθες με στενοχώρησες, γιατί με αποκάλεσες ψηφοφόρο της Μαρίας Καρυστιανού, με χρωμάτισες.

Γ.Λ.: Γιατί είναι ντροπή; Κι εγώ θα μπορούσα να την ψηφίσω ρε παιδί μου…

Δ.Κ.: Δεν είναι ντροπή, αλλά η ψήφος… Η ψήφος είναι μυστική και ιερή. Εγώ ποτέ δημόσια δεν έχω πει ότι θα ψηφίσω την Καρυστιανού.

Γ.Λ.: Ήταν μια πλάκα επειδή ξέρω ότι στηρίζεις τις θέσεις της. Και γι’ αυτό ακριβώς δυνητικά θα μπορούσες να την ψηφίσεις κιόλας. Ενώ εγώ, ας πούμε, που δεν με έχει πείσει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα την ψηφίσω. Δηλαδή, αν εσύ μου πεις ότι “ο Γιώργος σίγουρα δεν θα ψηφίσει την Καρυστιανού”, δεν θεωρώ ότι με θίγεις.

Δ.Κ.: Το δέχομαι αυτό το πλαίσιο της πλάκας. Αλλά δεν θέλω να σε κατατάξω πουθενά. Εγώ δεν είμαι πολιτικοποιημένη, δεν έχω μιλήσει ποτέ… Τη στηρίζω όχι για τα πολιτικά της κριτήρια και επιτεύγματα. Είμαι η πρώτη που σου έχω πει ότι θεωρώ ότι δεν είναι έμπειρη πολιτικά, έχει υποπέσει σε πάρα πολλά επικοινωνιακά λάθη.

Είναι καθαρά συναισθηματικό το κριτήριό μου και το λέω ξεκάθαρα. Το είπα από την αρχή. Σου είπα λοιπόν ότι εγώ θα την ψηφίσω για να αλλάξει η Ελλάδα; Σου είπα ποτέ ότι θα την ψηφίσω; Ήμουν ξεκάθαρη απ’ την αρχή…

Γ.Λ.: Εκεί όλοι τη συλλυπούμεθα. Δεν σημαίνει ότι θα την ψηφίσουμε κιόλας. Πραγματικά να συντρίβεσαι μπροστά σε έναν γονιό που έχασε το παιδί, αλλά στο λέω. Την ειρωνεύεται και ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς δεν έχει χάσει τρία παιδιά; Γιατί την ειρωνεύεται; Γιατί θεωρεί και ο Πλακιάς ότι δεν είναι ικανή να αλλάξει την Ελλάδα.

Δ.Κ.: Δεν έχει το δικαίωμα οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών του; Είναι αρχή της Δημοκρατίας αυτή.

Γ.Λ.: Εγώ θα την κρίνω ως πολιτικό. Εγώ θα την κρίνω ως πολιτικό! Δηλαδή, τα περιστέρια, οι εικόνες, οι αμβλώσεις, ο Ζιάγκος – που θα ‘ναι σε λίγο καλεσμένος ο κύριος Ζιάγκος – και όλο αυτό που τον αδειάζει… γιατί εμένα αυτό δεν μου άρεσε που τον άδειασε.